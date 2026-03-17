Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat

17 mart. 2026, 12:09, Știri externe
Un general-maior al Armatei SUA, care a condus comandamentul responsabil cu coordonarea, instruirea și echiparea armatei ucrainene, a lăsat hărți secrete într-un tren spre Polonia, timp de peste 24 de ore, și a suferit o comoție cerebrală în urma unei căzături, după ce a consumat alcool în exces în timpul unei cine în Ucraina.

Acest lucru este menționat într-un raport al inspectorului general al Pentagonului, publicat pe site-ul instituției. Potrivit acestuia, incidentul a avut loc în primăvara lui 2024, însă raportul Pentagonului privind ancheta referitoare la general-maiorul armatei americane Antonio Aguto a fost publicat abia acum.

Raportul de 56 de pagini, publicat vineri, precizează că generalul-maior Aguto și-a preluat funcția de comandant al Grupului de asistență pentru securitate – Ucraina (SAG-U), cu sediul la Wiesbaden, Germania, la 9 decembrie 2022 și a coordonat sprijinul militar acordat Ucrainei.

Înainte de a prelua comanda SAG-U, generalul-maior Aguto a ocupat funcția de comandant al Primei Armate a Statelor Unite din iulie 2021 până în decembrie 2022 și pe cea de comandant al Diviziei a 3-a de Infanterie din iunie 2019 până în iunie 2021.

Potrivit sursei citate, generalul cu două stele, acum pensionat, a adus hărțile clasificate în timpul unei călătorii din Germania în Ucraina la sfârșitul lunii martie 2024 și a încredințat gestionarea acestora personalului său.

Când s-a întors la Wiesbaden, Aguto a fost informat de către ofițerul său executiv că tubul cilindric de plastic negru, nesecurizat, în care erau depozitate hărțile, dispăruse.

„Nu am găsit dovezi suficiente pentru a stabili cine deținea controlul asupra hărților clasificate odată ce călătorii s-au urcat în tren pentru călătoria de întoarcere”, a precizat organismul de supraveghere în raport, adăugând că, din fericire, pasagerii au lăsat hărțile în tren, pe 4 aprilie 2024, iar Ambasada SUA în Ucraina a recuperat documentele rămase nesupravegheate o zi mai târziu.

„Generalul-maior Aguto și-a asumat responsabilitatea pentru acest incident”, se menționează în raport.

Departamentul de stat al SUA a pornit atunci o anchetă, iar martorii au explicat că acesta nu fusese singurul incident în care a fost implicat generalul.

Pe 13 mai 2024, în timpul unei vizite de nouă zile în Ucraina, Aguto a participat la o cină în Kiev. În timpul evenimentului, el a băut Chacha, o băutură alcoolică care conține între 40 și 50 la sută alcool, și era „oarecum în stare de ebrietate”.

După cină, doi martori au declarat că l-au văzut pe Aguto căzând și lovindu-se cu ceafa de perete. Ceva mai târziu în acea noapte sau în zori, Aguto a căzut din nou și s-a lovit la frunte, potrivit raportului.

Raportul menționează, de asemenea, că în dimineața următoare ospățului, generalul avea programată o întâlnire cu Secretarul de Stat Antony Blinken, pe care Aguto nu a amânat-o. În drum spre întâlnire, generalul a căzut din nou și și-a lovit maxilarul de beton.

Acesta a renunțat la comanda SAG-U pe 5 august 2024 și a fost pensionat condiționat începând cu 1 noiembrie 2024, mai scrie raportul.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

India „sparge blocajul” din Strâmtoarea Ormuz. Două nave-cisternă cu gaz lichefiat, escortate de marina militară indiană prin Golful Persic

Cum răspund China, Japonia, Coreea de Sud și aliații europeni la cererile lui Trump de asistență militară pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Se conturează un mare NU

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe