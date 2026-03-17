Anchetă a Pentagonului. Un general al armatei SUA a uitat, într-un tren, hărți secrete legate de Ucraina și a suferit o comoție cerebrală, după ce a băut alcool în exces la o cină din Kiev. Ce ar fi consumat

Un general-maior al Armatei SUA, care a condus comandamentul responsabil cu coordonarea, instruirea și echiparea armatei ucrainene, a lăsat hărți secrete într-un tren spre Polonia, timp de peste 24 de ore, și a suferit o comoție cerebrală în urma unei căzături, după ce a consumat alcool în exces în timpul unei cine în Ucraina.

Acest lucru este menționat într-un raport al inspectorului general al Pentagonului, publicat pe site-ul instituției. Potrivit acestuia, incidentul a avut loc în primăvara lui 2024, însă raportul Pentagonului privind ancheta referitoare la general-maiorul armatei americane Antonio Aguto a fost publicat abia acum.

Raportul de 56 de pagini, publicat vineri, precizează că generalul-maior Aguto și-a preluat funcția de comandant al Grupului de asistență pentru securitate – Ucraina (SAG-U), cu sediul la Wiesbaden, Germania, la 9 decembrie 2022 și a coordonat sprijinul militar acordat Ucrainei.

Înainte de a prelua comanda SAG-U, generalul-maior Aguto a ocupat funcția de comandant al Primei Armate a Statelor Unite din iulie 2021 până în decembrie 2022 și pe cea de comandant al Diviziei a 3-a de Infanterie din iunie 2019 până în iunie 2021.

Potrivit sursei citate, generalul cu două stele, acum pensionat, a adus hărțile clasificate în timpul unei călătorii din Germania în Ucraina la sfârșitul lunii martie 2024 și a încredințat gestionarea acestora personalului său.

Când s-a întors la Wiesbaden, Aguto a fost informat de către ofițerul său executiv că tubul cilindric de plastic negru, nesecurizat, în care erau depozitate hărțile, dispăruse.

„Nu am găsit dovezi suficiente pentru a stabili cine deținea controlul asupra hărților clasificate odată ce călătorii s-au urcat în tren pentru călătoria de întoarcere”, a precizat organismul de supraveghere în raport, adăugând că, din fericire, pasagerii au lăsat hărțile în tren, pe 4 aprilie 2024, iar Ambasada SUA în Ucraina a recuperat documentele rămase nesupravegheate o zi mai târziu.

„Generalul-maior Aguto și-a asumat responsabilitatea pentru acest incident”, se menționează în raport.

Departamentul de stat al SUA a pornit atunci o anchetă, iar martorii au explicat că acesta nu fusese singurul incident în care a fost implicat generalul.

Pe 13 mai 2024, în timpul unei vizite de nouă zile în Ucraina, Aguto a participat la o cină în Kiev. În timpul evenimentului, el a băut Chacha, o băutură alcoolică care conține între 40 și 50 la sută alcool, și era „oarecum în stare de ebrietate”.

După cină, doi martori au declarat că l-au văzut pe Aguto căzând și lovindu-se cu ceafa de perete. Ceva mai târziu în acea noapte sau în zori, Aguto a căzut din nou și s-a lovit la frunte, potrivit raportului.

Raportul menționează, de asemenea, că în dimineața următoare ospățului, generalul avea programată o întâlnire cu Secretarul de Stat Antony Blinken, pe care Aguto nu a amânat-o. În drum spre întâlnire, generalul a căzut din nou și și-a lovit maxilarul de beton.

Acesta a renunțat la comanda SAG-U pe 5 august 2024 și a fost pensionat condiționat începând cu 1 noiembrie 2024, mai scrie raportul.

