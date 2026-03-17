Nicolas Sarkozy se întoarce la închisoare. Politicianul francez, în vârstă de 71 de ani, nu va face apel împotriva respingerii cererii sale de comasare a pedepselor în dosarele Bismuth și Bygmalion și va trebui să execute o pedeapsă de șase luni de închisoare fără suspendare.

Fostul președinte al Franței dorea să obțină comasarea celor două condamnări definitive pe care le-a primit în dosarele Bismuth și Bygmalion. La începutul lunii martie, cererea sa a fost respinsă de Tribunalul Penal din Paris. Se pare că politicianul nu va face apel împotriva acestei hotărâri, a declarat anturajul său pentru BFMTV, confirmând o informație difuzată de RTL. Asta înseamnă că fostul președinte francez va trebui să-și ispășească pedeapsa de șase luni de închisoare în dosarul Bygmalion.

Modalitățile de executare a pedepsei trebuie stabilite, însă, împreună cu un judecător.

În dosarul Bygmalion, Nicolas Sarkozy a fost condamnat, pe 14 februarie 2024, de Curtea de Apel din Paris la un an de închisoare, din care șase luni cu executare, pentru finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale pierdute din 2012. Această condamnare a devenit definitivă pe 26 noiembrie 2025, odată cu respingerea recursului său de către Curtea de Casație.

Fostul președinte își va ispăși astfel pedeapsa de șase luni de închisoare cu executare „în condiții care urmează să fie stabilite”, scrie RTL. În acest sens, el va trebui să se prezinte în fața unui judecător la o dată încă necunoscută.

Fostul președinte a solicitat, în luna februarie a acestui an, ca pedeapsa sa să fie considerată ca fiind deja ispășită, având în vedere că a purtat o brățară electronică într-un alt dosar.

În dosarul interceptărilor telefonice, cunoscut și sub numele de „Bismuth”, Nicolas Sarkozy a fost condamnat definitiv, în decembrie 2024, la trei ani de închisoare, dintre care un an cu executare efectivă sub supraveghere electronică, pentru corupție și trafic de influență.

Astfel, el a purtat o brățară electronică în perioada 7 februarie – 12 mai 2025.

În cazul finanțării libiene, fostul președinte a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare fără suspendare pentru asociere în scopul comiterii de infracțiuni. El a executat aproximativ trei săptămâni de detenție la închisoarea pariziană La Santé.

