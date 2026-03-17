Prima pagină » Social » Ce înseamnă postul aspru sau postul uscat. Zilele în care se consumă hrană uscată

17 mart. 2026, 12:23
Mulți credincioși se întreabă adesea ce înseamnă post aspru, ce alimente include, dar și când trebuie respectat acest tip de post în tradiția creștin-ortodoxă.

Postul aspru, numit și post uscat, reprezintă una dintre cele mai stricte forme de postire și presupune un regim alimentar mult mai sever decât postul obișnuit, el este asociat cel mai adesea cu perioadele de rugăciune, smerenie și pregătire spirituală.

În anumite perioade din an, credincioșii țin post aspru pentru marcarea momentelor importante din calendarul religios sau pentru a se pregăti de o mare sărbătoare, relatează Antena 3 CNN.

În perioada de post aspru credincioșii evită complet alimentele gătite, iar în unele cazuri și consumul de ulei. În aceste zile, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, participării la slujbe și faptelor bune. Unii din ei aleg chiar să mănânce o data pe zi, de obicei după-amiaza sau seara.

Ce presupune hrana uscată

Hrana uscată reprezintă alimentele simple care nu sunt gătite și care nu conțin ulei sau alte ingrediente preparate termic.

Printre alimentele permise în zilele de post uscat se numără:

  • pâinea
  • fructele proaspete sau uscate
  • legumele crude
  • nucile și semințele
  • mierea

Care sunt zilele de post aspru

Printre cele mai cunoscute zile în care se ține post aspru se numără:

  • Vinerea Mare, înainte de Paște
  • Ajunul Crăciunului
  • Ajunul Bobotezei

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe