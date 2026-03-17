PSD îi cere lui Bolojan scutirea fermierilor de taxele pe motorină: „Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică o creștere a prețurilor”

Bianca Dogaru
17 mart. 2026, 13:23, Actualitate
PSD solicită premierului Ilie Bolojan să aprobe imediat propunerea ministrului Agriculturii de a scuti fermierii de plata accizei și a TVA-ului pentru motorină. Social-democrații avertizează că blocarea acestei măsuri duce direct la scumpirea alimentelor la raft. 

„Blocarea nemotivată a unei decizii în acest sens determină, pe tot lanțul agroalimentar, efecte negative ce se vor acumula în prețul final al alimentelor”, potrivit unui comunicat de presă.

Mecanismul propus de ministrul Florin Barbu presupune acordarea unor tichete valorice pentru 78 de litri de motorină pe hectar. Prin acest sistem, fermierii ar cumpăra combustibil direct la preț redus, fără să mai aștepte rambursarea ulterioară a banilor de la stat.

„Fiecare zi fără o decizie din partea premierului implică în final o creștere a prețurilor la alimente! Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede ca fermierii să primească tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină/ha, la un preț fără acciză și TVA. Din perspectivă bugetară, impactul este zero, pentru că sumele scutite prin mecanismul propus ar fi oricum returnate fermierilor prin sistemul actual de rambursare privind motorina folosită în agricultură. Deci nu există nicio justificare economică pentru lipsa unei decizii din partea premierului Bolojan în această chestiune”, se mai arată în comunicat.

Partidul afirmă că măsura este vitală în contextul campaniei agricole de primăvară și al scumpirii țițeiului din cauza conflictelor internaționale. Fără această facilitate, fermierii sunt obligați să blocheze sume mari de bani în taxe, în loc să investească în îngrășăminte sau alte necesități tehnologice.

„Aceștia nu vor mai trebui să aloce sumele aferente taxelor pe motorină, având astfel o capacitate mai mare de a face față altor provocări, precum creșterea prețurilor la fertilizanți. România este în mod evident afectată de creșterea prețului internațional al țițeiului, determinată de conflictului din Orientul Mijlociu. Este necesară o reacție rapidă din partea Guvernului pentru protejarea populației și a economiei naționale. Din primele momente de la declanșarea crizei internaționale, miniștrii PSD au propus soluții pentru atenuarea creșterii de prețuri la carburanți. Lipsește doar decizia prim-ministrului! Și fiecare zi de întârziere înseamnă costuri mai mari pentru populație și pentru economia națională”, se menționează în finalul comunicatului.

Cele mai noi

Trimite acest link pe