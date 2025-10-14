Ce înseamnă cuvântul „tardiv”? În ce context se folosește și câte sensuri are

V-ați întrebat vreodată ce înseamnă cuvântul „tardiv” din limba română? De obicei, termenul este utilizat când o persoană vorbește despre întârzieri sau acțiuni efectuate prea târziu. De altfel, cuvântul este folosit și când se vorbește despre reacții. Totuși, care este contextul potrivit în care termenul poate fi folosit? Află mai jos, în articol.

Ai folosit cuvântul „tardiv”, dar ai dorit să cunoști care sunt sensurile exacte ale sale, dar și contextul în care se folosește? Acest termen este utilizat în viața de zi cu zi, în limbajul curent, dar și în diverse ramuri (juridic și medical, de exemplu).

Cuvântul „tardiv” în DEX

„TARDÍV ~ă (~i, ~e) 1) și adverbial Care se produce după momentul așteptat; realizat cu întârziere; târziu. 2) (despre oameni și despre manifestările lor) Care vădește o dezvoltare prea înceată; cu dezvoltare lentă; târziu. Maturizare ~ă. / , se arată în Dicționarul Explicativ al Limbii Române.

Practic, un lucru care se întâmplă cu întârziere sau se dezvoltă mai lent.

Exemplu: atunci când efectuezi o plată cu întârziere poți spune că faci „o plată tardivă”. Altfel, în limbajul juridic, acest termen face referire la acțiunile depuse sau făcute după expirarea unui termen legal (o contestație tardivă, de exemplu). Altfel, termenul are același sens și în situații administrative, când documentele sunt depuse prea târziu.

Termenul a fost „adoptat” și în câmpul psihologiei, acolo unde se poate vorbi despre o „dezvoltare tardivă” a unor abilități. Cu alte cuvinte, se poate vorbi despre o evoluție mai lentă a acestora. Se folosește și în biologie, când spunem că animalele sau plantele s-au maturizat cu întârziere.

Cuvântul „tardiv” în DOOM

„tardiv adj. m., pl. tardivi; f. tardivă, pl. tardive”, se arată în Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM).

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ / DEX / DOOM