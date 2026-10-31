Ce înseamnă dacă ai WhatsApp-ul plin de mesaje necitite, potrivit psihologilor

Iată ce înseamnă dacă ai WhatsApp-ul plin de mesaje necitite, din perspectivă psihologică.

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Aceasta poate fi un simptom al stresului sau o formă de evadare, menită să evite situațiile inconfortabile, scrie El Economista.

Există multe exemple și situații care oferă indicii despre personalitatea noastră, iar smartphone-urile pe care le folosim ar putea conține, tocmai, detaliile care dezvăluie cel mai bine cine suntem cu adevărat. Dintre diversele aplicații și platforme pe care le utilizăm, WhatsApp abundă în indicatori și nuanțe care, analizate dintr-o perspectivă psihologică, pot oferi informații despre personalitatea noastră.

Ce înseamnă dacă ai o aplicație plină de mesaje necitite, la care nu s-a răspuns. Desigur, există situații în care acest lucru nu semnifică absolut nimic, ci pur și simplu că… nu avem timp să răspundem la toate.

Cu toate acestea, există situații în care acest lucru ar putea deveni un tipar. Din perspectivă psihologică, a avea un număr mare de mesaje necitite sau la care nu s-a răspuns poate reprezenta un mecanism de adaptare la stress: un semn că ne simțim copleșiți de volumul mare de mesaje și încercăm să ne retragem. De fapt, acest comportament poate indica o tendință de a evita situațiile sau emoțiile pe care le percepem ca fiind inconfortabile.

Pe de altă parte, situația ar putea însemna exact opusul: o căsuță de mesaje pe WhatsApp plină cu mesaje necitite ar putea reflecta o lipsă de interes sau, poate, un efort deliberat de a stabili limite, cu scopul de a proteja timpul și spațiul personal.

Nu în ultimul rând, o altă posibilitate este ca acest obicei să însemne, pur și simplu, că o persoană preferă să acționeze în ritmul propriu, fără nicio semnificație emoțională ascunsă, alegând să-și ia timp și să răspundă doar atunci când îi convine, în loc să o facă imediat după primirea mesajului.