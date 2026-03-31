Ce înseamnă dosarul electronic de sănătate, disponibil din această vară. Explicațiile președintelui CNAS

Ce înseamnă dosarul electronic de sănătate / foto ilustrativ, sursa: Mediafax

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, a venit cu explicații referitoare la dosarul electronic de sănătate. Acest document va fi disponibil începând cu vara acestui an.

Fiecare pacient va putea accesa informațiile din dosarul electronic de sănătate de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă. În acest sens, va exista un user și o parolă care vor facilita intrarea în cont.

Horațiu Moldovan: „Cu progresul tehnic suntem aproape de final”

Calitatea digitală a Casei de Asigurări de Sănătate şi implicit a întregului sistem sanitar a constituit prioritatea 0, pentru că avem un jalon în PNRR care ne spune că noi trebuie să redimensionăm, să retehnologizăm platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate.

Deşi în spaţiu public s-au tras semnale de alarmă că avem întârzieri, că avem execuţie bugetară 0, nu este aşa absolut deloc. Avem şi execuţie financiară, iar cu progresul tehnic suntem aproape de final. Pentru atingerea jalonului din PNRR, această platformă de asigurări de sănătate trebuie să fie redimensionată la nevoile reale, pentru că ea a fost creată acum peste 20 de ani. Astăzi, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună.

Vom deschide această platformă pentru întreaga populaţie a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medic sau între furnizorul de servicii medicale, farmacii, medic, dispozitive medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate. Va fi o platformă în care pacientul îşi va vedea propriu dosar medical. Celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi, va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă în propriul dosar medical. Mai mult decât atât, propriul dosare medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează”, a precizat șeful CNAS, la o conferinţă pe teme de concurenţă.

Datele financiare ale CNAS

Potrivit Agerpres, Horațiu Moldovan a menţionat că instituţia pe care o conduce a raportat în 2025 un dezechilibru uriaș între venituri şi cheltuieli:

Anul trecut începeam orice discuţie, discurs sau conversaţie publică plângându-mă că există un dezechilibru marcat între venituri şi cheltuieli, pentru că în fond la CNAS, dincolo de punerea în practică a politicilor de sănătate creionate de Ministerul Sănătăţii şi împreună cu Ministerul Sănătăţii, trebuie să gestionăm un buget uriaş.

Anul trecut aveam un dezechilibru de 11 miliarde de lei, care însemna, practic, în luna septembrie a anului trecut, că toate cele aproape 274 de spitale publice intrau în arierate, adică puteau să-şi închidă porţile. Nu mai vorbesc de medicamente, la care aveam o procedură de infringement şi aveam întârzieri foarte mari, pentru că farmaciile erau în pragul închiderii din perspectiva reţetelor compensate. A fost o situaţie absolut dramatică”.

Câți români nu plătesc „Sănătatea”

Totuși, a remarcat Moldova, în urma implicării clasei politice dezechilibrul între plătitor şi beneficiar s-a contrabalansat. Astfel, la momentul actual există peste 11 milioane de plătitori şi 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc.

Ţara a avut şansa unei resetări şi a unui «comitment» din partea clasei politice, pentru că, în fond, Parlamentul şi iniţial Guvernul sunt cei care creionează această direcţie şi în sănătate. Acest dezechilibru între plătitor şi beneficiar s-a contrabalansat.

Aveam, anul trecut, şapte milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari. Suntem chiar peste 11 milioane de plătitori şi avem 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc. Sunt copii, sunt pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, sunt persoanele cu handicap şi alte grupuri vulnerabile, cu excepţia pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei”, a explicat Horaţiu Moldovan.

Mai departe, el a arătat că, în România, sistemul de asigurări sociale de sănătate permite tratamente gratuite în valoare de 1,7 milioane de euro:

Dacă ne apucăm şi facem iarăşi scutiri populiste începând de la anul, cei care au nevoie cea mai mare de sănătate, respectiv pensionarii, sunt cei care vor suferi. Am ajuns la un echilibru bugetar fragil care ne permite să proiectăm în acest an şi sper şi în anii care urmează multe alte beneficii pentru asiguraţi şi chiar şi pentru pacienţii neasiguraţi.

„România nu lasă pe nimeni în urmă”

Astăzi, în România, un lucru care se ştie mai puţin şi chiar îl discutam înainte cu colegii de scenă, România nu lasă pe nimeni în urmă. Prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, tratamente de 1,7 milioane de euro sunt gratuite, finanţate 100% pentru copilaşii care au afecţiuni severe, boli foarte grave.

Dacă în urmă cu 10 ani nu aveau şansă la viaţă, astăzi au şansă la vindecare, pentru că există aceste resorturi terapeutice pe care România, CNAS, Ministerul Sănătăţii au înţeles că trebuie să le pună în aplicare în rambursare”.

