Medicul Adrian Marinescu explică ce înseamnă intrarea în țară a celor 29 de milioane de doze de vaccin de care nimeni nu are nevoie

Doctorul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, avertizează că România se află într-o situație fără ieșire după ce a pierdut procesul cu gigantul farma Pfizer la Tribunalul din Bruxelles. Marinescu afirmă, în exclusivitate pentru Gândul, că discuțiile despre utilitatea vaccinurilor trebuiau purtate înainte de semnarea contractelor, deoarece statul este obligat acum să plătească și să primească o cantitate uriașă de vaccinuri, de care populația nu mai are nevoie.

România trebuie să achite peste 3 miliarde de lei și să preia aproape 29 de milioane de doze de vaccin în următorii trei ani

Contactat pentru a explica impactul intrării în țară a unei cantități atât de mari de vaccinuri, Marinescu a subliniat că decizia instanței se bazează strict pe clauzele contractuale semnate în trecut.

„Discuția trebuia făcută înainte de semnare, acum este tardiv. Ei au câștigat pe lucruri contractuale. Acum este târziu să mai putem face ceva”, a declarat managerul de la „Matei Balș”.

Acesta a explicat că, din punct de vedere medical, utilitatea acestor doze este aproape nulă în prezent, cu o singură excepție.

„Ca principiu, nu avem ce face cu 29 de milioane de doze. Evident că nu ne sunt utile. Acele doze nu ne mai folosesc decât dacă va fi vaccinul updatat variantelor noi de COVID. Ar putea fi folosite pentru persoanele vulnerabile”, a adăugat Marinescu.

Medicul a punctat că, deși era greu de anticipat evoluția pandemiei la momentul achiziției, greșeala s-a produs atunci când s-au asumat aceste cantități uriașe.

„Lucrurile trebuiau discutate atunci. Dar, evident, era greu să gândești în plină pandemie”.

România, obligată să plătească 600 de milioane de euro

Reacția medicului vine după decizia Tribunalului de la Bruxelles, care a dat dreptate societăților Pfizer și BioNTech. Instanța obligă România la plata sumei de 3.031.128.036 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea dozelor pe care țara noastră nu le-a mai primit.

În anii 2022 și 2023, ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, a motivat decizia prin faptul că depozitele erau deja pline cu peste 8 milioane de doze care nu puteau fi folosite, donate sau vândute. Pe lângă povara financiară, România are obligația de a prelua fizic și restul de 28.940.613 de doze de vaccin.

AUTORUL RECOMANDĂ: