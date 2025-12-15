Prima pagină » Actualitate » Ce își dorește Dinu Maxer în 2026. ”Magdalena joacă acum rolul că nu vrea”

Ce își dorește Dinu Maxer în 2026. "Magdalena joacă acum rolul că nu vrea"

15 dec. 2025
Ce își dorește Dinu Maxer în 2026. ”Magdalena joacă acum rolul că nu vrea”
Ce își dorește Dinu Maxer în 2026

Dinu Maxer a dezvăluit ce dorință are pentru anul 2026. Artistul vrea să aibă un copil cu actuala sa parteneră de viață.

Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu de 18 ani. În data de 28 martie 2023, Deea Maxer a anunțat că se separă de Dinu Maxer.

Dinu Maxer și actuala sa parteneră de viață, Magdalena Chihaia și-au unit destinele în primăvara acestui an. Cei doi se înțeleg de minune. Artistul a mărturisit, pentru click.ro, că își dorește foarte mult ca anul viitor el și soția sa să devină părinți.

Ce își dorește Dinu Maxer în 2026. ”Știu că ne dorim împreună”

”Eu aș vrea un copil. Magdalena joacă acum rolul că nu vrea, dar ea vrea și știu că ne dorim împreună”, a declarat Dinu Maxer pentru sursa mai sus-menționată.

Magdalena, actuala soție a lui Dinu Maxer a spus:

”Anul 2025 pentru noi a fost senzațional, magic. A fost anul în care ne-am căsătorit, am fost plecați și în luna de miere. Am avut trei premiere la teatru, avem și un proiect împreună, un fusion cabaret musical și suntem împliniți! Cât despre copil când va fi o să fie”.

