Ce mesaj a transmis Nicușor Dan de Sfânta Maria și Ziua Marinei

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului şi a Zilei Marinei Române, în care le-a urat românilor linişte şi bucurie alături de cei dragi şi a subliniat importanţa strategică a Mării Negre pentru România şi securitatea europeană.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vă urez liniște sufletească și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri”, a transmis Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Marea Neagră, „zonă crucială pentru securitatea Europei”

Şeful statului a legat Ziua Marinei de schimbările produse în regiunea Mării Negre în ultimii ani, pe fondul importanţei crescute a zonei pentru securitatea europeană.

„Celebrăm astăzi și Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă.

În ultimii ani, Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei și locul din care începe una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană. Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a afirmat preşedintele.

Mesajul lui Nicuşor Dan pune astfel accent pe rolul strategic al României în regiunea Mării Negre, în contextul în care zona are o importanţă tot mai mare pentru securitatea continentului.

Portul Constanţa, Dunărea şi energia, oportunităţi strategice pentru România

Preşedintele a vorbit şi despre componenta economică a Mării Negre, arătând că regiunea nu reprezintă doar o zonă importantă din punct de vedere militar şi strategic.

„Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre”, a transmis Nicuşor Dan.

Mesaj pentru marinarii militari şi civili

În finalul mesajului, Nicuşor Dan le-a mulţumit marinarilor militari şi civili şi a evidenţiat valorile pe care le presupune această profesie.

„În această zi de sărbătoare, le mulțumesc tuturor marinarilor militari și civili. Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune”, a mai spus preşedintele.

„Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a transmis preşedintele.