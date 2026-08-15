Cum va fi vremea de Sfânta Maria. ANM anunță temperaturi de până la 35 de grade. Ce se întâmplă în București

Românii care sărbătoresc Sfânta Maria Mare vor avea parte de o zi călduroasă și, în cea mai mare parte a țării, însorită. Temperaturile maxime ajung sâmbătă, 15 august, până la 34-35 de grade Celsius în vest și sud-est, în timp ce în București se vor înregistra în jur de 30-31 de grade, anunță ANM, pentru Gândul.

Temperaturile ajung la 35 de grade

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori termice în regiunile vestice și în sud-est.

Temperaturile maxime vor urca până la 34-35 de grade Celsius, în timp ce în Capitală sunt prognozate valori de aproximativ 30-31 de grade.

Cerul va fi în general senin, astfel că pentru cei care participă la evenimentele organizate de Sfânta Maria se anunță o zi predominant însorită.

Ploi slabe, izolat, la munte și vânt mai puternic pe litoral

În orele după-amiezii, în zonele montane pot apărea unele înnorări. Izolat, acestea vor fi însoțite de ploi slabe.

În restul țării, vremea se va menține frumoasă și caldă, fără fenomene meteorologice importante.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. Pe litoral și pe coasta de sud-vest a țării, vântul va avea temporar intensificări, iar viteza acestuia poate ajunge la 35-40 de kilometri pe oră.

Ziua de Sfânta Maria vine cu vreme predominant frumoasă și temperaturi ridicate, mai ales în vestul și sud-estul țării. În București, vremea va fi călduroasă și în mare parte însorită, cu maxime de 30-31 de grade.