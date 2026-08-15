Ponta, la bordul navei aduse din Turcia, vorbește de „tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta anunță că nu a fost invitat la manifestările organizate de Ziua Marinei și îl atacă pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Fostul premier afirmă că a primit, în schimb, o invitație din partea Ambasadei Turciei și a Forțelor Navale ale Turciei pentru a urmări manifestările de la bordul unei nave turcești.

Ponta spune că nu a fost invitat la Ziua Marinei

Victor Ponta a publicat, sâmbătă, un mesaj în care afirmă că nu a fost invitat la evenimentele oficiale organizate de Ziua Marinei.

„Anul acesta NU am fost invitat la Ziua Marinei”, a scris fostul premier.

Ponta îl indică apoi pe ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și lansează un atac la adresa acestuia, folosind un ton ironic.

„Domnul ministru USR Radu Miruță nu cred că vrea să fie prezente decât „focile” care nu văd nici dâmbul, nici tâmpul care a ajuns să confiște Armata și Marina!”, susține Victor Ponta.

Ponta a fost invitat de Ambasada Turciei

În același mesaj, Victor Ponta spune că a primit o invitație din partea Ambasadei Turciei și a Forțelor Navale ale Turciei pentru a urmări evenimentele de Ziua Marinei.

„Mulțumesc Ambasadei Turciei și Forțelor Navale ale Turciei pentru invitația de a vedea, chiar de la bordul unei nave a aliaților și prietenilor noștri, Portul Constanța — aflat sub ocupație useristă!”, a transmis Ponta.

Mesajul lui Ponta pentru marinarii români și aliați

La finalul postării, Victor Ponta a transmis o urare marinarilor români și celor din statele aliate.

„Le urez tuturor marinarilor români, turci și din toate națiunile aliate multă sănătate și succes!”, a scris fostul premier.