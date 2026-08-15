Trump susține că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite la sfârșitul războiului cu Iranul. Reacția Teheranului

Președintele american, Donald Trump, a declarat vineri că, după încheierea operațiunii împotriva Iranului, va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite.

Oficialul de la Casa Albă a ținut un discurs, vineri seară, 14 august 2026, în Long Island, New York, la centrul de instruire al poliției David S. Mack Center for Training and Intelligence (situat în campusul Nassau Community College din Garden City).

În cadrul acestuia, Trump le-a spus susținătorilor săi că SUA vor revendica, în curând, această cale navigabilă vitală, care are o importanță crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol, gaze naturale și îngrășăminte.

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„După ce vom încheia distrugerea Iranului, care în prezent suferă foarte mult, voi declara destul de curând strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite. De fapt, așa este deja. Noi efectuăm un blocaj. Niciun vas nu trece prin ea, decât dacă noi decidem”, a declarat președintele american.

Începând cu 28 februarie, SUA și Israelul se află în război cu Iranul, după ce au lansat o serie de atacuri agresive.

Însă Iranul a răspuns prin restricționarea traficului prin strâmtoare, care anterior servea drept arteră pentru aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol.

Înainte de război, traficul prin strâmtoare era liber, dar controlul asupra acestei căi navigabile reprezintă acum un punct de blocaj major în negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran, relatează Al Jazerra.

De asemenea, în ultimele luni, zona a fost scena unor noi confruntări. În iunie, SUA și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere (MOU) pentru a pune capăt operațiunilor militare din cadrul conflictului, însă una dintre condițiile acordului prevedea ca Iranul să depună „toate eforturile necesare pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor comerciale”.

Ulterior, ambele părți au invocat încălcări ale memorandumului, iar luptele au reizbucnit până la sfârșitul lunii.

Statele Unite și Iranul au intrat într-un ciclu de negocieri tensionate, care au dus la reducerea intensității luptelor în Orientul Mijlociu, dar nu au reușit să satisfacă niciuna dintre părți și nici să pună capăt războiului în mod decisiv.

Iranul a continuat să atace navele comerciale din strâmtoare, susținând că o parte a strâmtorii se află în apele sale teritoriale și, prin urmare, rămâne sub controlul său.

Între timp, Statele Unite au instituit propriul blocaj în strâmtoare. Chiar în această săptămână, au deschis focul asupra unei nave de marfă pe care au acuzat-o că încerca să ajungă în porturile iraniene.

În discursul de vineri, ținut în fața unui grup de oficiali din domeniul aplicării legii, Trump a prezentat blocajul ca fiind impenetrabil și l-a descris ca pe un serviciu public pentru țările care depind de traficul prin strâmtoare.

„Trebuie doar să țineți minte că ceea ce facem este un mare serviciu adus lumii. Nu doar pentru noi înșine, ci pentru întreaga lume”, a spus el. „Blocada este de neoprit. Este un zid de oțel.”

Trump se afla la New York pentru a-i susține pe candidații republicani la alegerile intermediare din 2026, un moment decisiv pentru administrația sa.

În cadrul mitingului, Trump și-a reiterat declarațiile privind victoria asupra Iranului.

Cele mai recente declarații ale lui Trump vor alimenta probabil tensiunile existente cu Iranul, scrie Al Jazerra. Kazem Gharibabadi, viceministrul iranian al Afacerilor Externe pentru chestiuni juridice și internaționale, a răspuns deja pe rețelele sociale într-un ton provocator.

„Trump a afirmat că, după înfrângerea Iranului, va declara în curând Strâmtoarea Ormuz teritoriu american”, a scris Gharibabadi. „Strâmtoarea Ormuz nu poate fi cucerită printr-un tweet, nici printr-un portavion, nici prin emiterea unui decret, nici printr-un discurs electoral. Iranul nu se teme de amenințări și nu se lasă intimidat de o demonstrație de forță.”

Atât Iranul, cât și SUA au lansat ideea impunerii unor taxe de trecere pentru traficul comercial din strâmtoare. Luna trecută, de exemplu, Trump a sugerat că SUA ar putea deveni „gardianul” Strâmtorii Ormuz, percepând în același timp o taxă de 20% pentru orice produse care tranzitează această cale navigabilă.

Experții juridici susțin însă că astfel de taxe ar fi ilegale în conformitate cu dreptul internațional, care protejează în mare măsură liberul tranzit al navelor comerciale.