Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja”

03 nov. 2025, 07:34, Actualitate
Ce mesaj i-a transmis Mirel Rădoi lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid / Sursa FOTO: prosport.ro

Situația continuă să rămână tensionată la Craiova, iar viitorul lui Mirel Rădoi încă nu este bătut în cuie. Duminică seară, după 2-2 cu Rapid, antrenorul oltenilor a avut un mesaj să-i transmită patronului Mihai Rotaru, semn că relațiile între staff-ul tehnic și conducerea clubului sunt, în continuare, reci.

Printre altele, fostului internațional a dezvăluit și ce discuție a purtat cu finanțatorul „alb-albaștrilor”.

Rădoi îl scoate pe Rotaru din vestiarul Universității

Mirel Rădoi nu vrea „ajutor” din partea nimănui în relația sa cu jucătorii și spune că poate gestiona vestiarul și fără intervenția conducerii clubului.

Universitatea Craiova și Rapid au terminat la egalitate, scor 2-2, cel mai important meci din runda a 15-a, ultima a turului Ligii 1.

„Cât timp sunt în fața echipei, eu nu îmi doresc să fiu conducător de club. Eu vreau să conduc echipa. Ceea ce se întâmplă în vestiar este doar treaba mea, responsabilitatea mea. Nu cred că s-a pus problema să am nevoie de ajutor. Pe unde am fost, am stăpânit vestiarul. Asta a fost rugămintea mea, să mă lase să fac ce cred cu jucătorii, în limitele bunului simț, cu respect.

Ce se întâmplă în vestiar nu trebuie să afle conducerea, suporterii.

(n.r. – Ce i-ați cerut patronului? Ați discutat cu el?) Nu-mi aduc aminte când am discutat, dacă săptămâna aceasta. Ce i-am cerut, sunt lucruri care rămân între noi. Contractual, mă forțați să fiu amendat. Lucruri generale, activitatea de zi cu zi, ce îl privește pe dânsul. După, programul echipei, toate astea, nu am cum să le discut cu nimeni. El știe, deja”, a declarat Mirel Rădoi, la DigiSport.

„Am condus ostilitățile”

Întrebat dacă Universitatea a făcut cea mai bună repriză din acest sezon, tehnicianul „juveților” a răspuns:

„Probabil că da. Am făcut o repriză foarte bună, la cald, așa pare. Sunt mulțumit de cum s-a desfășurat toată partida, am fost echipa care a condus ostilitățile. La final, rezultatul este unul injust.

Contează mai puțin cât au alergat jucătorii, au acoperit zonele. Cu puțină atenție la finalizare, vorbeam de un alt rezultat acum. Era o chestiune de timp până când fotbalul te răsplătește. Chiar dacă am fi pierdut partida, era o chestie de timp până începeam să câștigăm meciurile. La pauză nu am găsit nimic de partea Rapidului, am făcut o repriză foarte, foarte bună.

Jucătorii doar s-au bucurat de fotbal. Eu nu am făcut nimic special, meritul lor. Și la ei se acumulează oboseală, relaxare. Sunt jucători care nu au făcut pregătirea cu noi, nu aruncăm tricourile în sus și primii 11 care le prind joacă. Sunt mulți factori.

(n.r. – Nu ați mai rezistat la final, ați plecat la vestiare) Nu am mai avut răbdare să văd live, pe computer, am intrat în vestiar să văd reluările. Ceea ce noi nu vedem, în interior s-au dat și reluările. De pe bancă mi s-a părut foarte clar. Nu avea cum să nu se dea.

Dacă mâine se încheie campionatul, suntem la 3 puncte de locul 1. Punctul acesta poate fi exact 0.5, să intri cât mai sus. Avem un pahar pe jumătate gol, eu vreau să văd partea plină. Puteți spune că în «n» partide nu am câștigat, dar eu văd partea bună”.

Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil

Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit"

