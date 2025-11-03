Mirel Rădoi a plecat la vestiare în minutul 90+6, înainte ca oltenii să primească penalty și să egaleze.

Universitatea Craiova – Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-2, golurile fiind înscrise de Adrian Rus (29), Steve Nsimba (90+10 – penalty), respectiv Tobias Christensen (16), Lars Kramer (74).

Antrenorul de 44 de ani a fost nemulțumit că arbitrul Marcel Bîrsan nu a acordat penalty din prima la faza care a dus la golul lui Steve Nsimba și a spus că a plecat mai repede la vestiare pentru a vedea reluările tv.

Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a plecat la vestiare. Cum explică gestul incredibil

„Sunt mulțumit de cum s-a desfășurat toată partida, nu neapărat doar de prima repriză. Am fost echipa care a condus ostilitățile din toate punctele de vedere. Rezultatul este injust. Încă se descarcă datele, dar cred că aspectul acesta contează mai puțin, cât au alergat jucătorii. Important e că au acoperit zonele care trebuiau. Cu puțină mai multă atenție la finalizare, am fi vorbit despre alt rezultat.

Le-am spus și la pauză, e doar o chestiune de timp până când fotbalul te răsplătește. Chiar și dacă am fi pierdut, la felul cum am jucat și cum am arătat, e o chestiune de timp. Nu am avut ce imagini să le arăt la pauză, nu am găsit nimic de partea Rapidului. Chiar am făcut o repriză foarte, foarte bună.

Și la ei se acumulează o stare de oboseală. Poate și o stare de relaxare la un moment dat. Trebuie să mă explic încă o dată: sunt foarte mulți jucători care nu au făcut pregătirea, trebuie să vedem ce sistem de joc se potrivește, cine e compatibil cu cine. Nu putem face totul la întâmplare.

(n.r. – despre momentul în care a plecat la vestiare) Nu am mai avut răbdare să văd live și am intrat în vestiar să urmăresc reluările. Probabil că pe platforma pe care o avem în interior se difuzează și reluările.

Nu am vrut să ies și să fac acuzații. Mie, de pe bancă, mi s-a părut foarte clar. După ce am văzut reluările, nu avea cum să nu se dea. Exista și această variantă: dacă nu se dădea, asta era, dar lucrurile au fost foarte clare.

Suntem la maximum cinci puncte de prima poziție. Dacă mâine s-ar încheia sezonul regulat, suntem la trei puncte. Punctul acesta poate fi, la final, exact jumătatea care te duce în play-off.

Avem un număr mare de partide în care suntem neînvinși. Avem un pahar care e pe jumătate plin. Eu văd partea plină, dumneavoastră vedeți partea goală. Eu văd partea bună a lucrurilor. Ceea ce se întâmplă în vestiar e doar treaba mea, responsabilitatea mea. Deocamdată am reușit, la toate echipele la care am fost, să stăpânesc vestiarul”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport 1.