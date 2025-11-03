Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit”

03 nov. 2025, 05:48, Sport
Universitatea Craiova și Rapid au încheiat la egalitate, 2-2, meciul din Bănie, din etapa 15 a Superligii. Bucureștenii au condus de două ori, prin golurile marcate de Tobias Christensen (16) și Lars Kramer (74).

Gazdele au revenit prin golul lui Adrian Rus (29) și al lui Steve Nsimba (90+10, din penalty).

Rapid a ajuns pe primul loc în Superliga, 32 de puncte, iar Craiova e pe locul trei, 29 de puncte.

Universitatea Craiova, remiză cu Rapid

Au jucat echipele:

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk (Mekvabishvili 85), Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora, D. Matei (Băsceanu 85), T. Băluţă, Cicâldău (Samuel Teles 84), Bancu – Al Hamlawi (Etim 85), Baiaram (Nsimba 71). ANTRENOR: Mirel Rădoi

RAPID: Aioani – Cr. Manea (Braun 54), Paşcanu (Leo Bolgado 69), Kramer, Onea – K. Keita, Vulturar – Al. Dobre, T. Christensen, Petrila (D. Ciobotariu 81) – Koljic (Baroan 81). ANTRENOR: Constantin Gâlcă

„Când au marcat am zis: «Nu e problemă, îi batem cu 4-1»”

Mihai Rotaru, acționarul Universității Craiova, a analizat meciul. „Un fotbal intens, jucat cu plăcere, agresivitate, presiune, calitate, un fotbal care a plăcut. Nu doar prima repriză, și a doua a fost bună. OK, doar dacă ești Bayern Munchen duci și repriza a doua în același ritm, dar ne-am recâștigat echipa, grupul. Oricum sunt trist, supărat, pentru că fotbalul a fost nedrept acum, nu a ținut cu cei puternici, curajoși, mai buni. OK, fotbalul a reparat puțin pe final, am egalat, dar ar fi trebuit să fie dominarea pe tabelă așa cum a fost și pe teren.

Când au marcat am zis: «Nu e problemă, îi batem cu 4-1 și asta este». Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit, că va fi un meci precum cele cu Basaksehir, Trnava, Sarajevo, dominam complet și era aproape imposibil să nu vină golul. Și a venit, apoi am început repriza a doua cu ocazie mare Tudor Băluță.

Am continuat să punem presiune mare, dar arbitrul i-a scos din careul lor de 16 metri și ne-a trimis pe noi la 30 de metri de poarta noastră de două ori. O greșeală, două, trei, chiar pe partea noastră. Eram în apropierea arbitrului la faulturile acelea. Au fost atacuri la minge, nu a fost nimic. I-a scos din 16 metri, le-a dat timp de respiro și pe noi ne-a trimis înapoi în jumătatea noastră, ceea ce a creat un sentiment de frustrare la nivelul suporterilor, al băncii tehnice și al jucătorilor”, a declarat Mihai Rotaru, la Prima Sport.

