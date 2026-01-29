Prima pagină » Actualitate » Ce modificare în CV a făcut o femeie care la 54 de ani a fost concediată din funcția de manager și nu își găsea alt job. Viața i s-a schimbat complet

29 ian. 2026, 13:24, Actualitate
Ce modificare în CV a făcut o femeie care la 54 de ani a fost concediată / Sursa FOTO: Profimedia

A ocupat vreme de 20 de ani funcția de manager într-o companie de software, dar la 54 de ani conducerea firmei a dat-o afară, după un proces major de restructurări de personal. Din ce spune ea, concedierea a avut la bază reducerea costurilor salariale.

Totul s-a petrecut în iulie 2025 și la scurt timp viața i s-a schimbat complet, după ce a făcut o simplă modificare în CV.

„La început apare panica, este inevitabil”

„La început apare panica, este inevitabil. Dar, într-un fel, a fost și o ușurare”, povestește Amy Lovett, din SUA, pentru Business Insider.

În ultima vreme, schimbările operate de șefi aduseseră o stare generală de tensiune în firmă, astfel că, după plecarea de acolo, Amy a putut să își reevalueze direcția spre care vrea să meargă cariera ei.

Și-a luat câteva săptămâni de reflecție, iar din toamnă întregul ei efort s-a concentrat pe găsirea unui nou loc de muncă. Mai întâi, și-a actualizat CV-ul, iar apoi a reluat legătura cu foști colegi. Însă, în scurt timp, a realizat un lucru extrem de important: dat fiind contextul actual al pieței muncii, nu mai era suficient să ai o vastă experiență pentru a fi acceptat, trebuia și o prezentare adaptată.

Astfel, Amy Lovett și-a personalizat CV-ul pentru fiecare rol, ajustând cuvintele-cheie în funcție de cerințele anunțurilor de angajare/recrutare. Chiar și așa, rezultatele tot întârziau să apară, în sensul că nu primea invitații la interviu.

Schimbarea care i-a găsit un loc de muncă

În fază inițial, în CV avea o fotografie și descrierea vechimii profesionale, în care vorbea despre experiența acumulată ca manager. În descriere, americanca a menționat și că arată mai tânără decât vârsta sa reală, dar abia sfatul unui consilier de carieră a „salvat-o”. Mai exact, acesta i-a recomandat să elimine fotografia din CV și să mai taie și din referințele cronologice.

Urmând indicațiile lui, a condesat în doar câteva fraze experiența acumulată în ultimii 20 de ani.

Imediat s-a văzut și impactul modificărilor operate în CV. „A fost ca de la noapte la zi”, povestește, acum, Amy Lovett, care își amintește că a început să fie sunată de anagajatori, iar la un moment dat negocia cu câte doi-trei șefi de HR pe săptămână.

Concluzia trasă a fost una singură: discriminarea pe criterii de vârstă încă joacă un rol important în societate, mai ales în IT, acolo unde companiile se bazează pe echipe tinere, formate din absolvenți proaspăt ieșiți din școală.

