Prima pagină » Știri externe » Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au

Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au

29 ian. 2026, 13:55, Știri externe

Peste 700 de pompieri au luat cu asalt străzile orașului Lille din nordul Franței pentru a denunța deficitul acut de personal și condițiile precare de muncă cu care se confruntă, relatează franceinfo. Salvatorii francezi au blocat complet autostrada N356, apoi în centrul orașului Lille, scrie sursa citată, care precizează că aproximativ 700 de persoane au răspuns apelului sindicatului SDIS 59 pentru a-și exprima indignarea și a denunța deficiențele care îi împiedică să-și exercite pe deplin profesia.

Care sunt revendicările lor

Îmbrăcați în uniformă, cu bannere și steaguri în mâini, pompierii au blocat traficul în ambele sensuri în centrul orașului Lille, precizează autoritățile locale. Potrivit lui Marc Lehoucq, reprezentant al sindicatului SDIS 59, există un deficit de 7 milioane de euro și 160 de posturi ar fi neocupate în întregul departament Nord.

„Pompierii din Nord sunt sătui. Există reduceri bugetare care ne împiedică să ne facem treaba corespunzător, să putem salva oamenii în mod corespunzător. Suntem aici pentru că vrem un serviciu public de calitate pentru populația din Nord”, se revoltă sindicalistul.

„Ne confruntăm cu o lipsă de personal și cu o suprasolicitare a centrelor de intervenție. Acest lucru întârzie sosirea echipajelor de salvare. Imaginați-vă problema în cazul unui stop cardiac sau al unui incendiu la o casă.”, a mai precizat Marc Lehoucq.

Manifestanții protestează, de asemenea, împotriva interdicției de a purta barbă, măsură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie în departament, și cer o reducere a timpului de lucru. În prezent, pompierii lucrează 256 de ore, fiind remunerați cu 1607 euro.

Furia lor a fost alimentată și de o recentă altercație cu președintele Departamentului Nord, Christian Poiret, în timpul unei ceremonii de Anul Nou la Lauwin-Planque. În timpul discursului lui Christian Poiret, zeci de pompieri s-au ridicat în picioare în sală, fluturând litere care formau cuvintele „pompieri disprețuiți!”. O acțiune surprinzătoare, la care Christian Poiret a reacționat astfel: „Nu e frumos, ridicați-vă, doamnelor și domnilor. Priviți. Aveți dreptate, domnilor, ați pătruns aici, ați venit, iar acum, dacă nu vă deranjează, vă rog să ieșiți.” După ce pompierii au refuzat să plece, președintele departamentului adaugă în cele din urmă: „Există o altă soluție, vă vom scoate cu forța.”

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Sindicatele din educație se pregătesc de noi proteste împotriva măsurilor propuse de Guvernul Bolojan

Noi imagini cu Alex Pretti, protestatarul ucis în Minneapolis: Bărbatul a avut o confruntare cu agenții ICE, înainte cu 11 zile de moartea sa. Ce detalii ies la iveală

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
14:27
Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
CONTROVERSĂ Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
14:15
Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
ENERGIE După gazul rusesc, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența și de gazul venit din SUA. Care sunt alternativele europenilor
12:52
După gazul rusesc, Uniunea Europeană vrea să reducă dependența și de gazul venit din SUA. Care sunt alternativele europenilor
PACE ÎN UCRAINA 🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
12:27
🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“
ACCIDENT Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
11:59
Tragedie aviatică în Columbia: 15 morţi în accidentul unui avion care a dispărut de pe radar. Cine se afla la bord.
FLASH NEWS Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
11:54
Nicki Minaj îl ține de mână pe Trump și se declară „fanul lui numărul 1”: „Dumnezeu îl protejează”. Ce cadou „de aur“ a primit artista
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Tehnologie, drone și miliarde de euro investiți de România în apărare: G4Media dă startul podcastului „Frontier Defense”
ECONOMIE Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie
14:02
Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie
REVOLTĂTOR După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
14:00
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
14:00
Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
JUSTIȚIE Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe
13:57
Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe
ULTIMA ORĂ Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern
13:51
Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță că CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea
13:49
Ministrul Transporturilor anunță că CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea

Cele mai noi

Trimite acest link pe