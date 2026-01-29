Pompierii francezi ies în stradă: Sute de salvatori au blocat autostrăzile și centrul orașului Lille, din nord. Ce nemulțumiri au

Peste 700 de pompieri au luat cu asalt străzile orașului Lille din nordul Franței pentru a denunța deficitul acut de personal și condițiile precare de muncă cu care se confruntă, relatează franceinfo. Salvatorii francezi au blocat complet autostrada N356, apoi în centrul orașului Lille, scrie sursa citată, care precizează că aproximativ 700 de persoane au răspuns apelului sindicatului SDIS 59 pentru a-și exprima indignarea și a denunța deficiențele care îi împiedică să-și exercite pe deplin profesia.

Care sunt revendicările lor

Îmbrăcați în uniformă, cu bannere și steaguri în mâini, pompierii au blocat traficul în ambele sensuri în centrul orașului Lille, precizează autoritățile locale. Potrivit lui Marc Lehoucq, reprezentant al sindicatului SDIS 59, există un deficit de 7 milioane de euro și 160 de posturi ar fi neocupate în întregul departament Nord.

„Pompierii din Nord sunt sătui. Există reduceri bugetare care ne împiedică să ne facem treaba corespunzător, să putem salva oamenii în mod corespunzător. Suntem aici pentru că vrem un serviciu public de calitate pentru populația din Nord”, se revoltă sindicalistul. „Ne confruntăm cu o lipsă de personal și cu o suprasolicitare a centrelor de intervenție. Acest lucru întârzie sosirea echipajelor de salvare. Imaginați-vă problema în cazul unui stop cardiac sau al unui incendiu la o casă.”, a mai precizat Marc Lehoucq.

Manifestanții protestează, de asemenea, împotriva interdicției de a purta barbă, măsură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie în departament, și cer o reducere a timpului de lucru. În prezent, pompierii lucrează 256 de ore, fiind remunerați cu 1607 euro.

Furia lor a fost alimentată și de o recentă altercație cu președintele Departamentului Nord, Christian Poiret, în timpul unei ceremonii de Anul Nou la Lauwin-Planque. În timpul discursului lui Christian Poiret, zeci de pompieri s-au ridicat în picioare în sală, fluturând litere care formau cuvintele „pompieri disprețuiți!”. O acțiune surprinzătoare, la care Christian Poiret a reacționat astfel: „Nu e frumos, ridicați-vă, doamnelor și domnilor. Priviți. Aveți dreptate, domnilor, ați pătruns aici, ați venit, iar acum, dacă nu vă deranjează, vă rog să ieșiți.” După ce pompierii au refuzat să plece, președintele departamentului adaugă în cele din urmă: „Există o altă soluție, vă vom scoate cu forța.”

