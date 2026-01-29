Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ponta: ”Rețeaua îi caută înlocuitor lui Nicușor. Are doi înlocuitori, Maia Sandu și Kovesi”

Ponta: ”Rețeaua îi caută înlocuitor lui Nicușor. Are doi înlocuitori, Maia Sandu și Kovesi”

29 ian. 2026, 13:41, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său în cadrul emisiunii Ai Aflat!, fostul premier Victor Ponta, au dezbătut pe marginea polilor de putere în actuala criză politică. În opinia fostului președinte PSD, Laurei Codruța Kovesi i se pregătește ceva important, care are legătură chiar cu șeful statului.  

Invitatul și-a exprimat convingerea că actualul Procuror European se pregătește de revenirea în țară, având în vedere că la toamnă îi expiră mandatul, iar ”rețeaua” îi va aloca un loc important în arhitectura de putere.

”Dacă se întâmplă vreo nenorocire cu Nicușor, să sară Kovesi”

O să îi dea ceva. Eu cred că prin Românica îi găsesc ei. Cred că rețeaua îi caută înlocuitor lui Nicușor Dan și are doi înlocuitori, Maia Sandu și Kovesi. Și atunci trebuie să o plaseze și pe ea undeva. La nevoie, dacă se împiedică de mașina SPP-ului Nicușor Dan, să sară Kovesi. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, îl calcă pe picior sau ceva, să sară Kovesi. Trebuie să fie pe aici, nu mai merge cu Bruxelles-ul. Asta e gândirea lor, să o spunem direct. Useriștii stau ca guvernul Dr. Petru Groza cu Regele Mihai până l-or pune în tren, a comentat invitatul. 

În același context, fostul premier a mai dezvăluit că Maia Sandu ar fi trebuit să candideze la președinția României în anul 2025 (detalii AICI).

Toate drumurile duc la Chișinău. La viitoarea președintă a României Unite, doamna Maia Sandu (…). Eu știu sigur că trebuia să fie anul trecut. Adică planul cu relația Maiei Sandu cu Bolojan e veche și strânsă. Planul că o aducem pe Maia Sandu ca să facem aici ultima insulă de rezistență Soros din Europa s-a stricat odată cu alegerea lui Trump”, a mai declarat Ponta în studioul Gândul.

Ponta dezvăluie mecanismul din spatele Mercosur: Cineva de la Bruxelles, de la cabinetul Ursulei von der Leyen, a sunat la Țoiu și Țoiu a sunat la Cotroceni

Ponta, apel către Nicușor Dan: Bre, nu vor să le schimbi țevile la Davos! Ce strategie?

