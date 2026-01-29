Prima pagină » Sănătate » După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului

29 ian. 2026, 14:00, Sănătate
Românii care intră în concediu medical vor pierde banii din prima zi. Guvernul a introdus o măsură care lasă prima zi de concediu medical fără plată. Schimbarea se aplică începând cu 1 februarie și afectează inclusiv concediul pentru îngrijirea copilului. Măsura se aplică tuturor certificatelor medicale eliberate în perioada 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, pentru că ordonanța nu face o excepție generală pentru maternitate.

„Pentru certificatele de concediu medical (…) indemnizațiile (…) se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi”, se arată în OUG-ul adoptat de Guvern.

(VEZI DOCUMENTUL AICI)

Concediul de maternitate se acordă tot pe bază de certificat medical, deci intră în categoria menționată în OUG. Asta înseamnă că o femeie însărcinată sau o mamă care intră în concediu de maternitate poate constata că prima zi nu mai este plătită.

Ce se schimbă

Ordonanța de urgență adoptată de Guvern spune clar că pentru concediile medicale eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, indemnizațiile nu se mai plătesc integral.

Textul ordonanței precizează explicit:

„Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile (…) se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi.”

Documentul arată și cum se împart zilele care se plătesc.

Pentru concediile medicale obișnuite, ordonanța spune că indemnizațiile se suportă: „de către angajator, din a 2-a zi până în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă”.

Apoi, urmează plata din fondul public: „din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu (…) ziua următoare celor suportate de angajator

Cu alte cuvinte, prima zi din concediul medical nu se plătește, între ziua 2 și ziua 6 plătește angajatorul și de la a 7-a zi încolo se plătește din bugetul statului, în funcție de tipul concediului.

În același timp, documentul precizează că ziua pierdută la plată rămâne recunoscută ca vechime în sistem:

Perioadele de diminuare a indemnizației (…) constituie stagiu de asigurare (…) cu menținerea calității de asigurat.”

Asta înseamnă că prima zi fără bani nu afectează calitatea de asigurat, dar afectează direct venitul lunar al persoanei care intră în concediu medical.

Asociațiile de pacienți îi cer lui Rogobete ca o parte dintre bolnavi să aibă plătită și prima zi de concediu

Reprezentanții asociațiilor de pacienți cronici au participat, luni, la o întâlnire cu ministrul Sănătății, căruia i-au cerut soluții pentru ca o parte dintre bolnavii cronici, care au nevoie de internări periodice, să aibă plătită prima zi de concediu medical.

Ministerul Sănătății nu a luat o decizie după întâlnirea de luni, dar le-a transmis reprezentanților pacienților că analizează această variantă, mai spune vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici.

O decizie ar putea fi luată însă săptămâna aceasta, în condițiile în care începând de duminică, 1 februarie, Ordonanța de Urgență ce prevede neplata primei zile de concediu medical intră în vigoare.

Alexandru Rogobete: „Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate”

Alexandru Rogobete a vorbit despre decizia de a scădea cu o zi plata asigurată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru concediile medicale, luată de Guvern în ultima ședință de anul trecut. Acesta a explicat că măsura este luată în mai multe state și are ca scop reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată de care s-a abuzat.

”În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a spus ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătății a explicat că, odată cu măsurile luate în 2025, s-au economisit în medie 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată. Acesta a spus că după verificările de anul trecut în legătură cu concediile medicale sunt foarte multe procese începute și mai mulți medici sancționați. Referitor la neplata primei zile de concediu medical, ministrul a explicat că normele de aplicare vor lua în considerare situațiile specifice, cum ar fi cele ale pacienților oncologici sau cei care suferă de afecțiuni care necesită concedii medicale lunare.

Ilie Bolojan: „Cred că am făcut bine ce am făcut, chiar dacă nu sună bine”

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu acordat TVR, motivele care au stat la baza acestei decizii. El spune că autoritățile au urmărit limitarea abuzurilor din sistem.

„Aceste concedii sunt date fără un fundament medical și am fost puși în situația să luăm măsuri pentru a descuraja acest lucru și cred că am făcut bine ce am făcut, chiar dacă nu sună bine, pentru că am redus plata concediilor medicale. Pentru că am întărit autoritatea de control a casei asupra medicilor care îi liberează aceste adevărințe și pentru că am introdus posibilitatea ca angajatorul să sesizeze atunci când constată că sunt niște abuzuri. Doar având mai mulți oameni în economie, putem avea o economie mai competitivă care ofere șanse pentru mai mulți”, a declarat premierul.

