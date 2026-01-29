Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern

Dosarul DNA, aflat astăzi pe masa Curții de Apel București, conține înregistrările video ale procurorilor anticorupție cu momentul când avocata Adriana Georgescu a primit de la investigatorul sub acoperire al DNA suma de 60.000 de euro pentru diverse intervenții.

Adriana Georgescu, lideră a femeilor liberale și o apropiată a fostului premier, Ludovic Orban, a fost reținută azi noapte de DNA pentru trafic de influență. În caz a fost reținut și Gheorghe Iscru, care se recomanda „general SIE”.

Avocata a invocat în discuțiile monitorizate de procurori – pe șeful DNA, oameni din Justiție, pe președintele României, pe premier și pe alți politicieni – în presupusele ei demersuri de influențare a Justiției, de „rezolvare” a unor dosare și de intervenții pentru contracte și numiri publice în structuri subordonate Guvernului.

DNA a comunicat astăzi că în perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata Adriana Georgescu i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 21 noiembrie 2025, inculpata Adriana Georgescu. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 05 noiembrie 2025, inculpata Adriana Georgescu i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar.

Inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În luna ianuarie 2026, inculpatul Gheorghe Iscru beneficiind de sprijinul inculpatei Adriana Georgescu i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

În acest context, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Omul pentru care au insistat cei doi să intervină este Paul Tucan, liberal și el, cel care a și denunțat-o pe Georgescu la DNA.

Paul Tucan are un dosar în instrumentarea DNA și un altul pe rolul Tribunalului București.

