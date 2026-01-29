Prima pagină » Actualitate » Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, acuză PSD de lipsă de coerență: ”Nu e strategie. Este haos intern. Ce avem la PSD? Haos, frică și compromisuri periculoase”

29 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Printr-o postare pe Facebook, Alexandru Muraru a acuzat PSD de lipsă de coerență și de lansarea unor scenarii contradictorii în spațiul public, de la ieșirea de la guvernare până la posibile alianțe cu AUR.

În opinia vicepreședintelui PNL, avalanșa de declarații din spațiul public, pe care acesta le consideră contradictorii, vine pe fondul unei rupturi de comunicare în interiorul PSD.

„PSD se dă de ceasul morții și aruncă în spațiul public, pe voci diferite, scenarii contradictorii: ba că iese de la guvernare, ba că vrea alegeri anticipate, ba că ia în calcul o guvernare cu AUR. Nu e strategie. Este haos intern. Această avalanșă de mesaje arată ruptura totală de comunicare din interiorul PSD și lipsa unei poziționări publice unitare”, a scris Muraru, joi, pe Facebook.

Deputatul PNL a făcut referire și la tensiunile dintre figurile centrale ale PSD, menționând că președintele PSD, Sorin Grindeanu, pare să fi pierdut autoritatea asupra direcției politice a partidului.

„Grindeanu pare că a scăpat complet de sub control direcția politică a partidului, lucru confirmat public în momentul în care a fost nevoit să-l pună la punct pe Claudiu Manda, care flutura tot felul de aberații în spațiul public”.

De altfel, acesta susține că reacțiile PSD sunt provocate de teama față de noile reforme și de încercarea de a proteja măsurile luate în perioada guvernului Ciolacu.

Disperarea PSD are o explicație clară, și anume frica de reforme reale. Încearcă, cu orice preț, să blocheze repararea pagubelor produse chiar de ei în guvenul Ciolacu. Nu din convingere, ci din panică”, a subliniat liberalul.
Referitor la scenariul alegerilor anticipate, „PSD abia dacă ia jumătate din scorul obținut la ultimele alegeri parlamentare. Rezultatul va fi simplu și dur, un drum direct spre un colț rece al opoziției, pentru mult timp. Iar flirtul deschis cu extremiștii de la AUR arată până unde este dispus să meargă PSD pentru a face orice compromis, unul fatal pentru România”, afirmă Muraru.

„Ce avem la PSD? Haos, frică și compromisuri periculoase. Așa arată guvernarea în viziunea PSD: debandadă”, a conchis Muraru.

