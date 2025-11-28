Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI.

Ministerul recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se dețin autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare.

„Înțelegem că mulți dintre voi folosiți dronele pentru filmări si activități recreative, dar, trebuie să ținem cont că anumite zone se află sub restricții temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități și poate pune în pericol siguranța persoanelor”, arată MAI pe Facebook.

Reprezentanții instituției susțin că acest lucru este important pentru protejarea spațiului aerian și evitarea incidentelor, pentru a permite intervenții și activități oficiale, fără interferențe, și pentru a preveni eventuale sancțiuni sau consecințe neplăcute pentru operatori.

1 Decembrie, Ziua Naţională a României

Românii sărbătoresc pe 1 Decembrie Ziua Națională a României. E vorba despre cel mai important moment din istoria țării noastre. În urmă cu 107 ani, la 1918, la Alba Iulia a avut loc Marea Adunare care a votat unirea Transilvaniei cu România, ceea ce a dus la România Mare.

Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, data de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România.

Ziua de 1 Decembrie este declarată zi liberă legală, motiv pentru care românii sunt așteptați la paradele militare. Cele mai cunoscute parade sunt cele de la Arcul de Triumf din București și cele de la Alba Iulia și de la Iași. Citește mai jos programul ceremoniilor.