Ce nume a primit tânărul inuit botezat în Groenlanda de episcopul Macarie Drăgoi

Un tânăr inuit în vârstă de 18 ani a fost botezat în Groenlanda în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și a primit numele Cleopa Qillaq, după Sfântul Cleopa de la Sihăstria, canonizat în 2025. Botezul a fost oficiat de episcopul Europei de Nord, Macarie Drăgoi, aflat în misiune în această regiune izolată.

Botez ortodox în Groenlanda

Evenimentul a avut loc în timpul unei deplasări misionare în Groenlanda, unde episcopul Macarie Drăgoi continuă activitatea pastorală în comunități izolate. Potrivit acestuia, tânărul din Groenlanda a decis să se convertească la Ortodoxie după ce a citit scrierile părintelui Cleopa în limba engleză.

Sursă Foto: Facebook / preotul Macarie Drăgoi

„În aceste zile petrecute aici, în Groenlanda, pot mărturisi cu recunoștință că harul dumnezeiesc lucrează minunat și în aceste locuri îndepărtate și îi mulțumim Atotmilostivului Dumnezeu cu adâncă umilință!

În mijlocul ghețarilor și al nămeților, am întâlnit suflete calde, atât dintre localnicii inuiți, cât și a doi compatrioți – se pare că sunt singurii rămași aici dintre cei 12 români de odinioară care locuiau în Groenlanda, risipiți pe aceste meleaguri înghețate. Însoțit din Scandinavia de ucenicul meu preot Tudor, continuăm slujirea misionară, săvârșind Dumnezeiasca Liturghie și botezând băștinașii.

Primul dintre tinerii groenlandezi botezat acum este Cleopa Qillaq care la cei 18 ani ai săi a primit, în Dumnezeiasca Luminare, numele Sfântului Cuviosului nostru Părinte Cleopa de la Sihăstria Neamț a cărui viață și povățuire (lecturând cărțile în engleză) l-au întărit mult pe acest tânăr inuit, pe calea mântuirii”, se arată în postarea făcută de episcopul Macarie Drăgoi pe Facebook.

Prezență românească redusă în Groenlanda

Episcopul a precizat că numărul românilor din Groenlanda a scăzut semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut erau aproximativ 12 persoane, în prezent mai trăiesc doar doi români în această regiune.

Activitate misionară în condiții dificile

Vizita face parte dintr-o serie de deplasări pastorale în nordul Europei, unde condițiile climatice și distanțele îngreunează activitatea religioasă. Cu toate acestea, episcopul subliniază interesul localnicilor pentru viața spirituală.

„Simțim și aici în Groenlanda cât de intensă este comuniunea duhovnicească, chiar dacă condițiile de viață sunt aspre. În pofida frigului și a depărtării, inimile oamenilor sunt deschise și dornice de Dumnezeu”, a mai spus părintele Macarie.

