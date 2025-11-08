Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur

În 2025, locatarii trebuie să ştie exact ce au voie să păstreze pe casa scării, ce riscă dacă ignoră regulile şi cum se aplică practic normele privind plantele ornamentale, ghivecele decorative şi alte elemente pe spaţiile comune. Spaţiile comune — scările, holurile, palierele — sunt considerate proprietate comună, administrată de asociaţia de proprietari, conform legislaţiei precum Legea nr. 230/2007 şi Legea nr. 196/2018.

În principiu, este permis:

Obiecte foarte mici, care nu încurcă circulaţia, nu reduc lăţimea sau înălţimea de evacuare şi nu determină riscuri de securitate.

În cazul unor asociaţii de proprietari bine organizate, se poate conveni prin regulamentul intern ca locatarul să amplaseze un ghiveci mic cu flori la intrarea apartamentului, dacă acesta nu deranjează vecinii şi nu obstrucţionează spaţiul comun.

Orice decorare temporară, nefixată, care poate fi îndepărtată rapid dacă este solicitată de asociaţie sau autoritate, şi care e agreată de vecini.

Totuşi, trebuie menţionat că existenţa acordului vecinilor şi a regulii impuse de asociaţia de proprietari este esenţială — fără acest acord, biroul de administrare al blocului sau autorităţile pot interveni.

Ce obiecte şi plante sunt interzise

Legislaţia, dar şi diverse articole informative arată că sunt interzise obiecte şi decoraţiuni care pot bloca evacuarea, pot reprezenta risc de incendiu sau pot crea disconfort.

Printre acestea:

Ghivece mari cu flori sau plante ornamentale care stau permanent pe casa scării şi nu au fost aprobate.

Mobilier, cutii, biciclete, cărucioare, saci, containere ce ocupă spaţiul de circulaţie sau pot împiedica intervenţia în caz de urgenţă.

Materiale inflamabile, depozitări necontrolate, încălţăminte, rufe uscate, echipamente de construcţie pe holuri sau în subsoluri.

Concret, deşi poate părea un gest inofensiv să adaugi ghivece cu flori pe casa scării, ele pot fi sancţionate dacă unul dintre vecini reclamă sau dacă creează risc.

Ce amenzi rişti şi cum se aplică sancţiunile

Dacă obiectele sau plantele amplasate pe spaţiile comune nu respectă normele şi/sau creează obstrucţie, riscul sancţiunilor este real. Documentele curente arată că:

Amenzi de până la 400 lei pot fi aplicate pentru depozitarea neautorizată a obiectelor sau ghivecelor pe casa scării.

În unele cazuri, amenzile pot fi chiar mai mari, dacă intervenţia afectează siguranţa, evacuarea sau instalaţiile blocului.

Aplicarea se poate face prin: reclamă la asociaţia de proprietari, sesizare la primărie sau Poliţia Locală, analizarea situaţiei de către inspectoratele de situaţii de urgenţă.

Locatarii trebuie să fie conştienţi că spaţiile comune nu pot fi modificate unilateral. Orice modificare, de la așezarea unui ghiveci cu flori, până la închiderea unui hol, este considerată ilegală dacă nu există acordul tuturor proprietarilor

Prin urmare, chiar dacă intenţia este decorativă, fără respectarea paşilor legali – acord vecini, hotărâre a asociaţiei – gestul poate fi sancţionat.

Sfaturi pentru locatari şi asociaţii de proprietari

Întreabă asociaţia de proprietari dacă regulamentul intern permite amplasarea ghivecelor pe casa scării şi dacă există condiţii (dimensiune maximă, tip de vas, poziţie, frecvenţă).

Asigură-te că ghivecele nu blochează niciun spaţiu de circulaţie, că nu reduc lăţimea holului, nu stau permanent pe traseul de evacuare.

Dacă vrei să îmbunătăţeşti aspectul comun, propune asociaţiei o zonă comună de decor: de ex. palier decorat, grădină laterală, cu votare în adunarea generală.

În calitate de asociaţie, adoptă un regulament clar privind spațiile comune: ce se permite, ce nu, procedura de aprobare, sancţiuni interne. Legea îţi oferă acest cadru.

În cazul unor plângeri repetate sau necazuri (“ghivecele mele au făcut mizerie, au încurcat vecinii”), soluția: punerea la vot, schimbarea regulamentului, notificarea locatarului, eventual sancţiune legală.

În 2025, locatarii de bloc trebuie să fie conştienţi de faptul că spaţiile comune nu sunt extensii ale apartamentului şi că amplasarea ghivecelor cu flori, a plantelor decorative sau a altor obiecte pe casa scării trebuie să respecte reguli clare: să nu obstrucţioneze evacuarea, să nu creeze risc pentru ceilalţi vecini, să fie agreate de asociaţia de proprietari.

Fără acest cadru, riscă sancţiuni — amenzi de aproximativ 400 de lei — şi tensiuni între locatari. Respectarea regulilor este esenţială pentru convieţuirea armonioasă într-un bloc şi pentru siguranţa tuturor.