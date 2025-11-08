Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur

În 2025, locatarii trebuie să ştie exact ce au voie să păstreze pe casa scării, ce riscă dacă ignoră regulile şi cum se aplică practic normele privind plantele ornamentale, ghivecele decorative şi alte elemente pe spaţiile comune. Spaţiile comune — scările, holurile, palierele — sunt considerate proprietate comună, administrată de asociaţia de proprietari, conform legislaţiei precum Legea nr. 230/2007 şi Legea nr. 196/2018.
În principiu, este permis:
Totuşi, trebuie menţionat că existenţa acordului vecinilor şi a regulii impuse de asociaţia de proprietari este esenţială — fără acest acord, biroul de administrare al blocului sau autorităţile pot interveni.
Legislaţia, dar şi diverse articole informative arată că sunt interzise obiecte şi decoraţiuni care pot bloca evacuarea, pot reprezenta risc de incendiu sau pot crea disconfort.
Printre acestea:
Concret, deşi poate părea un gest inofensiv să adaugi ghivece cu flori pe casa scării, ele pot fi sancţionate dacă unul dintre vecini reclamă sau dacă creează risc.
Dacă obiectele sau plantele amplasate pe spaţiile comune nu respectă normele şi/sau creează obstrucţie, riscul sancţiunilor este real. Documentele curente arată că:
Aplicarea se poate face prin: reclamă la asociaţia de proprietari, sesizare la primărie sau Poliţia Locală, analizarea situaţiei de către inspectoratele de situaţii de urgenţă.
Locatarii trebuie să fie conştienţi că spaţiile comune nu pot fi modificate unilateral. Orice modificare, de la așezarea unui ghiveci cu flori, până la închiderea unui hol, este considerată ilegală dacă nu există acordul tuturor proprietarilor
Prin urmare, chiar dacă intenţia este decorativă, fără respectarea paşilor legali – acord vecini, hotărâre a asociaţiei – gestul poate fi sancţionat.
În 2025, locatarii de bloc trebuie să fie conştienţi de faptul că spaţiile comune nu sunt extensii ale apartamentului şi că amplasarea ghivecelor cu flori, a plantelor decorative sau a altor obiecte pe casa scării trebuie să respecte reguli clare: să nu obstrucţioneze evacuarea, să nu creeze risc pentru ceilalţi vecini, să fie agreate de asociaţia de proprietari.
Fără acest cadru, riscă sancţiuni — amenzi de aproximativ 400 de lei — şi tensiuni între locatari. Respectarea regulilor este esenţială pentru convieţuirea armonioasă într-un bloc şi pentru siguranţa tuturor.