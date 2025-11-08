Prima pagină » Actualitate » Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur

Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur

08 nov. 2025, 20:03, Actualitate
Ce obiecte sunt interzise pe scara blocurilor. Plante care sunt factor de risc la evacuarea în caz de incediu sau cutremur

În 2025, locatarii trebuie să ştie exact ce au voie să păstreze pe casa scării, ce riscă dacă ignoră regulile şi cum se aplică practic normele privind plantele ornamentale, ghivecele decorative şi alte elemente pe spaţiile comune. Spaţiile comune — scările, holurile, palierele — sunt considerate proprietate comună, administrată de asociaţia de proprietari, conform legislaţiei precum Legea nr. 230/2007 şi Legea nr. 196/2018.

În principiu, este permis:

  • Obiecte foarte mici, care nu încurcă circulaţia, nu reduc lăţimea sau înălţimea de evacuare şi nu determină riscuri de securitate.
  • În cazul unor asociaţii de proprietari bine organizate, se poate conveni prin regulamentul intern ca locatarul să amplaseze un ghiveci mic cu flori la intrarea apartamentului, dacă acesta nu deranjează vecinii şi nu obstrucţionează spaţiul comun.
  • Orice decorare temporară, nefixată, care poate fi îndepărtată rapid dacă este solicitată de asociaţie sau autoritate, şi care e agreată de vecini.

Totuşi, trebuie menţionat că existenţa acordului vecinilor şi a regulii impuse de asociaţia de proprietari este esenţială — fără acest acord, biroul de administrare al blocului sau autorităţile pot interveni.

Ce obiecte şi plante sunt interzise

Legislaţia, dar şi diverse articole informative arată că sunt interzise obiecte şi decoraţiuni care pot bloca evacuarea, pot reprezenta risc de incendiu sau pot crea disconfort.

Printre acestea:

  • Ghivece mari cu flori sau plante ornamentale care stau permanent pe casa scării şi nu au fost aprobate.
  • Mobilier, cutii, biciclete, cărucioare, saci, containere ce ocupă spaţiul de circulaţie sau pot împiedica intervenţia în caz de urgenţă.
  • Materiale inflamabile, depozitări necontrolate, încălţăminte, rufe uscate, echipamente de construcţie pe holuri sau în subsoluri.

Concret, deşi poate părea un gest inofensiv să adaugi ghivece cu flori pe casa scării, ele pot fi sancţionate dacă unul dintre vecini reclamă sau dacă creează risc.

Ce amenzi rişti şi cum se aplică sancţiunile

Dacă obiectele sau plantele amplasate pe spaţiile comune nu respectă normele şi/sau creează obstrucţie, riscul sancţiunilor este real. Documentele curente arată că:

  • Amenzi de până la 400 lei pot fi aplicate pentru depozitarea neautorizată a obiectelor sau ghivecelor pe casa scării.
  • În unele cazuri, amenzile pot fi chiar mai mari, dacă intervenţia afectează siguranţa, evacuarea sau instalaţiile blocului.

Aplicarea se poate face prin: reclamă la asociaţia de proprietari, sesizare la primărie sau Poliţia Locală, analizarea situaţiei de către inspectoratele de situaţii de urgenţă.

Locatarii trebuie să fie conştienţi că spaţiile comune nu pot fi modificate unilateral. Orice modificare, de la așezarea unui ghiveci cu flori, până la închiderea unui hol, este considerată ilegală dacă nu există acordul tuturor proprietarilor

Prin urmare, chiar dacă intenţia este decorativă, fără respectarea paşilor legali – acord vecini, hotărâre a asociaţiei – gestul poate fi sancţionat.

Sfaturi pentru locatari şi asociaţii de proprietari

  • Întreabă asociaţia de proprietari dacă regulamentul intern permite amplasarea ghivecelor pe casa scării şi dacă există condiţii (dimensiune maximă, tip de vas, poziţie, frecvenţă).
  • Asigură-te că ghivecele nu blochează niciun spaţiu de circulaţie, că nu reduc lăţimea holului, nu stau permanent pe traseul de evacuare.
  • Dacă vrei să îmbunătăţeşti aspectul comun, propune asociaţiei o zonă comună de decor: de ex. palier decorat, grădină laterală, cu votare în adunarea generală.
  • În calitate de asociaţie, adoptă un regulament clar privind spațiile comune: ce se permite, ce nu, procedura de aprobare, sancţiuni interne. Legea îţi oferă acest cadru.
  • În cazul unor plângeri repetate sau necazuri (“ghivecele mele au făcut mizerie, au încurcat vecinii”), soluția: punerea la vot, schimbarea regulamentului, notificarea locatarului, eventual sancţiune legală.

În 2025, locatarii de bloc trebuie să fie conştienţi de faptul că spaţiile comune nu sunt extensii ale apartamentului şi că amplasarea ghivecelor cu flori, a plantelor decorative sau a altor obiecte pe casa scării trebuie să respecte reguli clare: să nu obstrucţioneze evacuarea, să nu creeze risc pentru ceilalţi vecini, să fie agreate de asociaţia de proprietari.

Fără acest cadru, riscă sancţiuni — amenzi de aproximativ 400 de lei — şi tensiuni între locatari. Respectarea regulilor este esenţială pentru convieţuirea armonioasă într-un bloc şi pentru siguranţa tuturor.

Recomandarea autorului: Ce RISCĂ locatarii care pun ghivece cu flori pe scara blocului în care locuiesc. Este suficientă o simplă plângere a unui vecin

Citește și

ACTUALITATE Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
19:45
Femeia lovită de cablul electric al STB în București a murit la Spitalul Pantelimon
CONTROVERSĂ Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
19:25
Scandal la Vatican. O amplă anchetă scoate la iveală investiții ale Sfântului Scaun în produse de lifestyle, jocuri și filme precum „Men in Black” sau biografia lui Elton John
AUTO Doliu în familia TOP GEAR! Fostul prezentator Quentin Willson a murit la 68 de ani
18:35
Doliu în familia TOP GEAR! Fostul prezentator Quentin Willson a murit la 68 de ani
UTILE Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
18:32
Perioada ideală de stropire a pomilor fructiferi. Care este răsplata la primăvară
VIDEO România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
18:25
România, singura țară din Europa cu mai puțini TURIȘTI străini acum decât în comunism. Care este explicația acestui fenomen
CONTROVERSĂ Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
18:18
Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu, nu se dezminte. Insistă să-l CRITICE pe Trump: E un politician cu care nu rezonez absolut deloc
Mediafax
De o viață împreună: Cel mai longeviv cuplu căsătorit din lume trăiește la Miami
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Ce face Elon Musk cu toți banii pe care îi are. „Trăiește uneori sub pragul sărăciei”
Mediafax
O valiză abandonată pe un trotuar a pus în alertă autoritățile la Drobeta Turnu Severin
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Arheologii au descoperit o necropolă romană de proporții impresionante