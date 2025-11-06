Prima pagină » Actualitate » Interzis pentru locatari. Ce nu ai voie să depozitezi pe casa scării. Gestul poate să atragă reclamații și sancțiuni

06 nov. 2025, 07:38, Actualitate
Ce nu ai voie să depozitezi pe casa scării / foto: colaj Shutterstock

Te-ai gândit vreodată ce interdicții au locatarii? Așa cum arată legea, aceștia nu au voie să depoziteze diverse obiecte pe casa scării. Un astfel de gest poată atragă nu doar reclamații din partea celorlalți vecini, ci și sancțiuni. De altfel, practicile respective pot să pună în pericol siguranța locatarilor.

Chiar dacă, uneori, ar putea să pară că sunt gesturi „inofensive”, depozitarea diverselor obiecte pe casa scării, chiar și o simplă bicicletă în zona ușii, ar putea să pună siguranța locatarilor în pericol. Acest aspect este stipulat în lege. Locatarilor li se interzice ocuparea spațiului comun cu diverse obiecte (cărucior, bicicletă, cutii, piese de mobilier etc), deoarece se pot bloca căile de evacuare / acces. În cazul producerii unei tragedii, echipele de intervenție ar putea avea accesul blocat, de exemplu.

Nu ai voie să depozitezi obiecte pe casa scării

De altfel, printre alte lucruri depozitate în scara de bloc se numără și ghivecele mari cu flori sau alte obiecte care nu sunt folosite zilnic de locatari. Deși transformă spațiul comun într-o zonă de depozitare temporară, acest aspect poate dăuna conviețuirii în condominiu. Așa cum arată reglementările privind securitatea la incendiu, practica este interzisă.

Regulamentul arată că holurile, casa scărilor și palierele trebuie să fie lăsate libere, pentru că sunt considerate căi de evacuare în caz de urgență. Dacă locatarii depozitează obiecte în spațiile respective, atunci pompierii sau alte echipe de intervenție vor avea accesul îngreunat. În condițiile în care locatarii nu se supun legii, atunci fie primesc reclamații din partea celorlalți vecini, fie sunt sancționați.

Locatarilor li se interzice depozitarea următoarelor obiecte pe casa scării: biciclete, cărucioare, triotinete, cutii, electrocasnice vechi, saci cu haine / încălțăminte, bagaje, mese, alte piese de mobilier, dulapuri, chiar și plante voluminoase sau alte obiecte decorative.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)

