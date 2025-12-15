Prima pagină » Actualitate » Ce pensie are Carmen Tănase. ”Și de acolo și de acolo”

Ce pensie are Carmen Tănase. ”Și de acolo și de acolo”

15 dec. 2025, 11:30
Ce pensie are Carmen Tănase. ”Și de acolo și de acolo”
Ce pensie are Carmen Tănase

Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, a dezvăluit ce pensie are. Artista este și membră a Uniunii Cineaștilor din România, de unde ar mai putea primi bani în plus.

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

Artista a fost invitată de curând la podcastul „Pentru Voi, cu Mirela Voicu” unde, printre altele, a dezvăluit și ce pensie are. Fiind membră a Uniunii Cineaștilor din România, Carmen Tănase ar mai putea primi bani în plus de acolo.

Ce pensie are Carmen Tănase. ”De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit”

”Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit”, a spus Carmen Tănase, potrivit click.ro.

”Dar alea sunt 100 de toate. Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc. Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea. Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a adăugat aceasta.

