Ce pensie are Mihaela Tatu, după 40 de ani de muncă: „Nu poți să trăiești”

Mihaela Tatu, cunoscută publicului mai ales datorită emisiunii „De 3X femeie”, rămâne o figură emblematică în televiziunea din România. Deși a avut o carieră de succes, iată că pensia sa nu este pe măsură. Câți bani primește Mihaela Tatu pe lună.

Mihaela Tatu a lucrat o perioadă în contabilitate, într-o fabrică din Brașov, până la vârsta de 30 de ani. Apoi, a făcut tranziția către radio și televiziune, unde a activat aproape 20 de ani. După retragere, Mihaela Tatu s-a reinventat ca trainer în comunicare.

În emisiunea La Măruță, Mihaela Tatu a vorbit deschis despre situația sa financiară. Ea a mărturisit că, după o viață de muncă, începută de la vârsta de 18 ani, pensia pe care o primeșre este aproximatibv 3.100 de lei, echivalentul a 600 de euro, o sumă care îi acoperă cu greu cheltuielile de bază. În ciuda dificultăților financiare, vedeta mărturisește că muncește din pasiune și nu din obligație.

„Toată lumea întreabă cum este la pensie. Nu este nici cea mai mică diferență. Am o vârstă și mi-a dat Dumnezeu sănătate ca să pot să lucrez mai departe. Cu pensia pe care o am, nu poți să trăiești. Ți-ai plăti o chirie. Am 600 de euro, 3.100 de lei. Este pensia pe o viață întreagă de muncă, de la 18 ani. O chirie în Oradea. Și atunci muncești, muncești până în ultima clipă, dar nu muncești pentru că trebuie, ci o faci din plăcere. Muncești cu plăcere și cu bucurie. Mai ales învățarea, nu trebuie să renunți la a citi și a învăța. Cred că este cel mai important lucru. (…) Am stat în chirie 11 ani pentru că așa am vrut. A trebuit să strâng bani. Nu am știut dacă rămân în Oradea”, a declarat cu ceva timp în urmă Mihaela Tatu, în cadrul emisiunii „La Măruță”.