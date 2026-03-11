Scandal cultural în Europa. Bruxelles-ul amenință „Bienala de la Veneția” cu tăierea finanțării dacă acceptă Rusia în expoziție

Comisia Europeană avertizează Bienala de la Veneția că ar putea pierde finanțarea europeană dacă nu renunță la decizia de a permite participarea Rusiei la ediția din 2026. Bruxellesul susține că arta nu trebuie folosită ca platformă de propagandă.

Uniunea Europeană a avertizat că ar putea impune sancțiuni Bienalei de la Veneția dacă organizatorii nu revin asupra deciziei de a permite Rusiei să participe la celebra expoziție internațională de artă contemporană.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a transmis că Bruxellesul analizează inclusiv suspendarea finanțării europene acordate instituției culturale dacă decizia nu va fi revizuită, scrie Politico.eu.

„Dacă Bienala îşi menţine decizia, vom lua în considerare măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea sau încetarea unei subvenţii europene” de care beneficiază în prezent Fundaţia Bienala, a declarat oficialul european într-un comunicat, „condamnând ferm” această măsură.

Reacția Comisiei Europene vine după ce Ucraina a cerut duminică organizatorilor Bienalei de la Veneția să nu permită participarea Rusiei la evenimentul programat pentru anul 2026.

„Cultura promovează şi protejează valorile democratice, încurajează dialogul deschis, diversitatea şi libertatea de exprimare şi nu trebuie niciodată folosită ca platformă pentru propagandă”, a transmis Henna Virkkunen.

În 2022, Bienala de la Veneția a interzis participarea oricărei persoane asociate guvernului rus, ca reacție la invazia Moscovei în Ucraina. Rusia nu a participat nici la ediția următoare, organizată în 2024.

Rusia ar urma să revină la ediția din 2026 a Bienalei de la Veneția

Potrivit organizatorilor, Rusia este programată să participe din nou la ediția din 2026 a Bienalei de la Veneția, care se va desfășura între 9 mai și 22 noiembrie.

Evenimentul va avea loc sub conducerea lui Pietrangelo Buttafuoco, numit președinte al fundației în martie 2024. Decizia de a permite revenirea Rusiei riscă însă să amplifice tensiunile politice și culturale din Europa, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să influențeze puternic relațiile internaționale.

