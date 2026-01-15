După ce anul trecut a tăiat din bugetul Culturii, Ilie Bolojan spune în 2026: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura””

După ce-a tăiat din bugetul Culturii un procent de 1,16%, în 2025, premierul Ilie Bolojan transmite un mesaj, de Ziua Culturii, în care spune că „România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație”. Raportat la PIB, bugetul pe anul 2025 a ajuns la un procent de 0,07%.

Premierul Bolojan mai scrie, în mesajul postat pe facebook, că „Ziua Culturii Naționale ne reamintește importanța patrimoniului cultural și a operei lui Mihai Eminescu în formarea identității românești.”

„România are nevoie de inițiative culturale bine gestionate, cu impact în educație, comunități și spațiul public, care să contribuie la o prezență culturală coerentă și la creșterea respectului de care țara noastră se bucură în lume. Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura, iar cei care activează în acest domeniu au rolul de a valorifica aceste oportunități prin competență și rezultate vizibile pentru societate. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la viața culturală a României și îi încurajez să continue să construiască, prin munca lor, un spațiu cultural accesibil și conectat la realitățile de astăzi.”

La sfârşitul lunii ianuarie, ar trebui ca guvernul să fie capabil să prezinte un draft al bugetului pe 2026, care să conţină un buget alocat Culturii care să-i susţină adirmaţiile: „Guvernul are responsabilitatea de a susține educația și cultura”.

