De Ziua Culturii Naționale, Nicușor Dan deschide sala de teatru de la Cotroceni pentru tinerii actori

Ruxandra Radulescu
15 ian. 2026, 14:28, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook în care anunță că, de ziua Culturii Naționale, va deschide sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și de liceeni.

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că identitatea României s-a conturat, în timp, prin creație și vocația universalității. Cultura a fost și rămâne spațiul în care marile idei ale societății se transformă în repere durabile, capabile să lege trecutul, prezentul și viitorul unei națiuni.

„Cultura este cea mai bună și sigură avere a unui popor”, spunea Mihai Eminescu, al cărui nume este indisolubil legat de această zi specială. Chiar și într-un context marcat de provocări economice și geopolitice, avem obligația de a nu abandona cultura.

Patrimoniul nostru arhitectural, inițiativele artistice contemporane și noile forme de expresie culturală trebuie puse în valoare prin politici publice coerente, dar și prin implicarea mediului privat. Digitalizarea patrimoniului cultural deschide noi punți între tradiție și inovație și aduce cultura mai aproape de tineri.

Anul 2026, dedicat lui Constantin Brâncuși, este o invitație la a privi cu încredere către viitor, inspirându-ne din forța creatoare a celui care a făcut din specificul românesc o valoare universală.

Cultura română contemporană are nevoie nu doar de susținere, ci și de spații reale de afirmare. De aceea, începând din acest an, Administrația Prezidențială va pune la dispoziție periodic sala de teatru din interiorul Palatului Cotroceni pentru reprezentații gratuite ale trupelor independente de tineri actori și de liceeni.

Este un gest firesc prin care deschidem porțile către noile generații de creatori. Trupele de teatru care doresc sa sustina reprezentatii in sala de la Cotroceni pot trimite solicitari la adresa de email [email protected] si vor primi detalii.

Avem nevoie de o cultură vie și le mulțumesc tuturor celor care, indiferent de domeniul lor, se dedică artei, dându-i sens și continuitate. La mulți ani culturii române!”, este mesajul lui Nicușor Dan.

