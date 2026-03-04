Nicușor Dan merge alături de concubină în Polonia, pentru o întrevedere oficială cu președintele Karol Nawrocki. Anul trecut, l-a susținut în stradă pe adversarul lui Nawrocki la prezidențiale

Nicușor Dan va efectua o vizită oficială în Polonia, alături de partenera sa Mirabela Grădinaru, unde se va întâlni cu președintele Karol Nawrocki, potrivit unui anunț al administrației prezidențiale poloneze. Evenimentul va avea loc la data de 5 martie, după vizita ministrului de Externe, Oana Țoiu, la Varșovia. În perioada campaniei prezidențiale din Polonia, de anul trecut, liderul de la Cotroceni a participat la un miting din capitala poloneză pentru susținerea lui Rafał Trzaskowski, adversarul lui Nawrocki.

Nicușor Dan va efectua prima vizită oficială în Polonia, după alegerile prezidențiale de la 1 iunie, în urma cărora Karol Nawrocki a fost desemnat președinte. Liderul român s-a mai deplasat la Varșovia, anul trecut, în mai, pentru a-l susține pe Rafał Trzaskowski, adeversarul politic al lui Nawrocki.

Administrația prezidențială poloneză nu prezintă detalii despre programul întâlnirii ce va avea loc la 5 martie, între Nicușor Dan și președintele Karol Nawrocki

De asemenea, administrația prezidențială română nu a comunicat nimic până la această oră.

Nicușor Dan a luat parte la un miting de susținere al adversarului lui Nawrocki

Nicușor Dan a participat în mai anul trecut,la un miting electoral în centrul Varșoviei, pentru susținerea candidatului proeuropean Rafał Trzaskowski, în contextul alegerilor prezidențiale din Polonia, de la 1 iunie.

Președintele a subliniat, la acel moment, că Polonia și România nu se pot dezvolta decât într-o Uniune Europeană puternică.

„Ca președinte al României vreau să lucrez cu președintele Rafał Trzaskowski, cu premierul Donald Tusk, pentru o colaborare între țările noastre și pentru o Uniune Europeană puternică. Duminica trecută am câștigat alegerile prezidențiale din România. Oamenii au respins izolaționismul și influența rusă”, a declarat Nicușor Dan, la acea vreme în fața susținătorilor lui Trzaskowski.

Nawrocki, simpatizat de Trump. Invitat la Casa Albă chiar înainte de preluarea mandatului

Președintele Karol Nawrocki a avut o întâlnire bilaterală cu Donald Trump la Casa Albă, în mai 2025, înainte de a fi ales lider al Poloniei.

Președintele Nicușor Dan a preluat de nouă luni mandatul la Cotroceni, însă până acum vizita oficială în Biroul Oval se află în stadiul de pregătire, după mai multe amânări.

