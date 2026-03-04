Prima pagină » Știri externe » Arabia Saudită, sub umbrela nucleară a Pakistanului. Ce presupune pactul de apărare reciprocă dintre Islamabad și Riad. Pakistanul dă de înțeles că ar putea fi atras în conflict

04 mart. 2026, 12:24, Știri externe
Ministrul de Externe al Pakistanlui, Ishaq Dar

Pakistanul a reamintit Iranului de pactul său de apărare reciprocă cu Arabia Saudită pentru a descuraja noi atacuri iraniene pe teritoriul saudit, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe al Pakistanlui, Ishaq Dar, într-o conferință de presă la Islamabad, relatează The Eurasian Times și Financial Times.

Teheranul, la rândul său, a cerut „garanții” că teritoriul saudit nu va fi folosit pentru a ataca Iranul, a spus Dar.

„Am informat partea iraniană despre acordul nostru de apărare”, a spus el. „Partea iraniană a spus că Arabia Saudită ar trebui să se asigure că teritoriul său nu este folosit împotriva Iranului.”

Ishaq a spus că în Arabia Saudită trăiesc 2,5 milioane de pakistanezi, iar în Iran sunt blocați 33.000 de pakistanezi.

Arabia Saudită și Pakistanul au semnat Acordul strategic de apărare reciprocă (SMDA) pe 17 septembrie 2025, care prevede că „orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”. Acesta cuprinde „toate mijloacele militare”, inclusiv potențiala cooperare cu sectorul apărării, transferul de tehnologie și măsuri de descurajare cooperativă.

Deși pactul nu detaliază în mod explicit cooperarea nucleară, Pakistanul s-a angajat public să-și extindă descurajarea nucleară, plasând efectiv Arabia Saudită sub umbrela sa nucleară. Nici Islamabadul, nici Riadul nu au invocat încă acordul, în ciuda faptului că Pakistanul se confruntă cu două conflicte cu Afganistanul din octombrie.

Pakistanul și Arabia Saudită sunt aliați puternici de peste 50 de ani. Începând cu anii 1980, sauditii au trimis miliarde de dolari pentru a sprijini economia și armata Pakistanului. În schimb, Pakistanul a instruit armata saudită în diverse domenii.

SMDA este o înțelegere avantajoasă pentru ambii parteneri: Arabia Saudită obține o poziție puternică în regiune fără a fi nevoită să construiască o bombă nucleară, care ar atrage atenția SUA și a restului Occidentului, în timp ce Pakistanul ar putea obține miliarde de dolari din noi contracte pentru arme și proiecte care să ajute la rezolvarea problemei datoriei de 100 de miliarde de dolari a țării, după cum a menționat căpitanul MJ Augustine Vinod într-un raport recent al EurAsian Times.

India consideră pactul ca o amenințare directă la adresa intereselor sale strategice, introducând o „ambiguitate cu tentă nucleară” care ar putea încuraja Pakistanul în confruntări viitoare.

