Ce poți să faci în weekend de „Zilele Bucureștiului”. Porți deschise la Primărie, sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice

Nicolae Oprea
17 sept. 2025, 13:16, Actualitate
În weekend-ul 20-21 septembrie 2025, se sărbătoresc Zilele Bucureștiului. Primăria Capitalei organizează mai multe evenimente specifice, precum concerte, expoziții, porți deschise sau plimbări gratuite cu autobuzele turistice.

„Sărbătorim împreună Zilele Bucureștiului, în acest weekend! Pe 20 și 21 septembrie 2025, Capitala își deschide porțile pentru două zile pline de istorie, cultură și distracție. Concerte, expoziții, parade, tururi ghidate și spectacole unice te așteaptă în tot orașul. Fii turist în propriul oraș și trăiește magia Bucureștiului, de la primele ore ale dimineții până seara târziu!”, transmite Primărie Capitalei.

Iată ce poți să faci în weekend de Zilele Bucureștiului:

  • Primăria Deschisă – 20 septembrie, între orele 10:00 – 03:00
  • Sediul Primăriei Municipiului București își deschide porțile pentru public!
  • Tururi ghidate
  • Proiecții de film
  • Expoziții și activități creative
  • Instalație colectivă dedicată orașului de azi

„Accesul este gratuit! Vino să descoperi Primăria dintr-o altă perspectivă, chiar în inima orașului.
Pe 20-21 septembrie, Capitala devine o scenă imensă: concerte, expoziții, parade, spectacole de teatru, proiecții de film, tururi ghidate și experiențe unice, pentru toate vârstele”, transmite primăria.

Autobuzele turistice Bucharest City Tour circulă gratuit, între orele 10:00 – 23:00, cu plecare din Piața Presei și opriri în cele mai frumoase zone ale Capitalei.

Sâmbătă, 20 septembrie – Descoperă Bucureștiul la pas!

Expoziția „Bucureștiul Interbelic” la Arcul de Triumf (10:00 – 17:30)

Reconstituiri istorico-militare și ceremonii dedicate eroilor pe Calea Victoriei (10:30 – 13:00, 14:00 – 15:00)

Tururi ghidate prin centrul vechi și cartiere istorice (începând cu ora 10:00)

„Capitala Crește Verde” – plantări și ateliere de grădinărit urban, la Ateneul Român, Sala Palatului și Parcul Kretzulescu.

Urban Move Expo: tramvaie și autobuze de epocă, la Bd. Gheorghe Duca

Sâmbătă, 20 septembrie – Show-uri memorabile: iMapp Bucharest – Winners League: 10 ani de artă vizuală pe fațada Palatului Parlamentului (20:00 – 23:00).
Video mapping, muzică live, omagii pentru Enescu și Brâncuși, plus votul publicului! Intrare liberă.
„Sirene pe Dâmbovița” – primul spectacol-instalație pe apă din România, la Opera Română (21:00 – 22:00).

Mai multe detalii despre Zilele Bucureștiului pot fi văzute AICI.

