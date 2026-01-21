Prima pagină » Actualitate » Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare

Ce preț au ajuns să aibă carnetele CEC în 2026. Mulți români încă le păstrează prin sertare

21 ian. 2026, 12:19, Actualitate
Pe vremea comunismului, pentru mulți români, carnetul CEC făcea parte din viața de zi cu zi. Era un obiect obișnuit, dar care se păstra cu grijă într-un sertar de birou sau într-un dulap, alături de alte documente importante.

În prezent, carnetele CEC au dispărut din uz, iar tocmai această raritate le-a transformat în piese de interes pentru colecționari.

Cu cât se vinde un carnet de CEC în 2026

Pentru că erau extrem de răspândite, înainte de 1989  nimeni nu privea carnetele CEC ca pe ceva special. Însă, odată cu trecerea timpului și cu schimbarea sistemului bancar, ele au devenit simple amintiri ale unei epoci apuse. Iar în prezent aceste vechi carnete de economii, la fel ca multe alte obiecte din perioada comunistă, stârnesc tot mai mult interes.

Românii care descoperă astfel de carnete CEC prin casă pot încerca să le valorifice, mai ales în mediul online. Există o cerere constantă din partea pasionaților de obiecte vechi. Nu se oferă bani foarte mulți, iar vânzarea unui astfel de obiect poate aduce doar un câștig modest, dar tot este ceva, la timpurile pe care le trăim.

În 2026, un carnet CEC vechi se tranzacționează, în general, la prețuri de aproximativ 50 de lei, în funcție de starea în care se află. De exemplu, carnetele păstrate în condiții bune, fără pagini lipsă sau deteriorări evidente, sunt mai atractive pentru colecționari. În schimb, exemplarele foarte uzate sau incomplete își pierd valoarea.

Libertatea.ro scrie că nu doar carnetele CEC sunt „vânate” de colecționari, ci și monedele vechi, bancnotele sau alte documente oficiale. Unele piese ajung să fie listate la prețuri foarte mari, mai ales pe platformele online, acolo unde apar frecvent oferte surprinzătoare.

Bunăoară, monedele românești din anii ’50 sunt la mare căutare, scrie click.ro. O piesă de 3 bani, emisă în 1952, a fost scoasă la vânzare pe Internet pentru suma de 35.000 de lei.

Atenție, ne spun specialiștii: prețurile afișate nu reflectă întotdeauna valoarea reală de piață a piesei respective și se recomandă evaluarea de către un expert, pentru a nu plăti mai mult decât face!

Cât mai valorează în 2024 un carnet CEC din perioada comunistă? Colecționarii le „vânează" și sunt dispuși să ofere sume importante pentru ele

