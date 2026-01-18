Prima pagină » Actualitate » Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis

18 ian. 2026, 22:39, Actualitate
Mulți șoferi nu știu ce au de făcut atunci când întâlnesc o intersecție cu semaforul verde intermitent la dreapta pornit.

Codul Rutier din 2026 stabilește exact rolul acestui tip de semafor, însă de multe ori se ajunge să fie greșit interpretat și chiar să provoace accidente, relatează ProMotor.

Ce prevede Codul Rutier pentru semaforul verde intermitent la dreapta

Unii șoferi nu cunosc ce drepturi și obligații au atunci când văd un semafor verde intermitent la dreapta.

El are rolul de a permite efectuarea unui viraj, la dreapta, chiar dacă semaforul principal este roșu. Orientarea săgeții poate fi și la stânga, indicând direcția în care șoferii se pot deplasa.

Regula este una simpla, șoferul poate să pătrundă în intersecție atunci când semaforul verde intermitent este pornit. Dacă își continuă deplasarea în direcția indicată de semafor, trebuie întâi să acorde prioritate pietonilor și vehiculelor care circula regulamentar.

Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, se precizează în Art. 59 (4) din legea circulației.

Ce bandă trebuie să ocupi la o intersecție cu semafor intermitent

În intersecțiile cu două sau mai multe benzi pe sens, situația depinde de marcajul rutier. Dacă banda 1 este marcată cu săgeată obligatorie la dreapta, atunci doar șoferii care virează la dreapta au voie să circule pe ea.

În schimb, dacă banda nu este marcată sau are săgeată înainte și dreapta, atunci poate fi folosită de toți șoferii, indiferent de direcția de mers.

Același lucru se aplică și pe drumurile cu o singură bandă pe sens, unde nu există alternativă pentru cei care merg înainte. În aceste cazuri, folosirea benzii este legală chiar dacă nu virezi la dreapta.

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru nerespectarea regulilor privind schimbarea benzii sau direcția de mers. Pentru această abatere se aplică 2 puncte de amendă, ceea ce în 2026 înseamnă o sancțiune de 405 lei. Amenda se aplică atunci când un șofer merge înainte sau la stânga de pe o bandă marcată exclusiv pentru viraj la dreapta.

