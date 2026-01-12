Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Conducătorii auto primesc amendă pentru folosirea telefonului la volan și, în anumite circumstanțe, se pot alege cu permisul auto suspendat. Detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Anul 2026 vine cu o legislație rutieră înăsprită pentru șoferi. Conducătorii auto care sunt prinși cu telefonul în mână sau la ureche vor fi amendați și riscă inclusiv să rămână fără permis. Deși telefonul este un dispozitiv indispensabil în prezent, atenția în trafic trebuie să fie centrată asupra drumului. O fracțiune de secundă în care șoferul este neatent poate să provoace o adevărată tragedie.

Amendă de peste 810 lei pentru șoferii care încalcă legea

În Codul Rutier se precizează, negru pe alb, faptul că folosirea telefonului în timpul conducerii (ținutul dispozitivului în mână) este interzisă. Legislația rutieră arată că sunt permise, în schimb, dispozitivele de tip hands-free, scrie ProMotor.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor”, prevede Art. 101 punctul 19, din legea circulației.

Se aplică o amendă de 810 – 1.012,5 lei în cazul șoferilor care nu respectă legea. Este o amendă încadrată în clasa a II-a de sancțiuni (4-5 puncte de amendă). Altfel, permisul de conducere poate fi suspendat dacă folosirea telefonului este combinată cu o altă abatere rutieră. De pildă, atunci când vorbești la telefon la volan și nu porți centură de siguranță. Poliția va aplica 2 amenzi contravenționale și va suspenda permisul auto pentru o perioadă de 30 de zile.

