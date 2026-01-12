Prima pagină » Actualitate » Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

12 ian. 2026, 14:49, Actualitate
Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Conducătorii auto primesc amendă pentru folosirea telefonului la volan și, în anumite circumstanțe, se pot alege cu permisul auto suspendat. Detaliile se găsesc mai jos, în articol.

Anul 2026 vine cu o legislație rutieră înăsprită pentru șoferi. Conducătorii auto care sunt prinși cu telefonul în mână sau la ureche vor fi amendați și riscă inclusiv să rămână fără permis. Deși telefonul este un dispozitiv indispensabil în prezent, atenția în trafic trebuie să fie centrată asupra drumului. O fracțiune de secundă în care șoferul este neatent poate să provoace o adevărată tragedie.

Legea este mai aspră cu șoferii, în 2026. Amendă pentru folosirea telefonului la volan. Când se suspendă permisul auto

Șoferilor li se pot suspenda permisul auto / foto: Shutterstock

Amendă de peste 810 lei pentru șoferii care încalcă legea

În Codul Rutier se precizează, negru pe alb, faptul că folosirea telefonului în timpul conducerii (ținutul dispozitivului în mână) este interzisă. Legislația rutieră arată că sunt permise, în schimb, dispozitivele de tip hands-free, scrie ProMotor.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni […] folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulaţia vehiculelor”, prevede Art. 101 punctul 19, din legea circulației.

Se aplică o amendă de 810 – 1.012,5 lei în cazul șoferilor care nu respectă legea. Este o amendă încadrată în clasa a II-a de sancțiuni (4-5 puncte de amendă). Altfel, permisul de conducere poate fi suspendat dacă folosirea telefonului este combinată cu o altă abatere rutieră. De pildă, atunci când vorbești la telefon la volan și nu porți centură de siguranță. Poliția va aplica 2 amenzi contravenționale și va suspenda permisul auto pentru o perioadă de 30 de zile.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gandul / Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
15:30
Cunoscut influencer, somat să plătească impozit de 7.600 lei pentru un spațiu gol. ”E normal să plătești impozit ca și cum ai face bani?”
FLASH NEWS Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”
14:26
Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”
TURISM Vouchere de vacanță pe anul 2026. Ce modificări importante au apărut de la 1 ianuarie
14:22
Vouchere de vacanță pe anul 2026. Ce modificări importante au apărut de la 1 ianuarie
LIFESTYLE Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic
13:57
Cum să pregătești Dolmades, cele mai gustoase sarmale grecești. Ingredientele simple care oferă un gust autentic
FLASH NEWS Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”
13:39
Mario Iorgulescu explică de ce nu a vorbit direct cu familia victimei după accidentul din 2019. „Nu vreau să am de a face cu oameni care vor să se răzbune”
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Cancan.ro
BREAKING! Mario Iorgulescu vrut să se SINUCIDĂ. Mesajul de ADIO lăsat părinților
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Ce se află sub gheața celei mai mari insule din lume. Pământul le-a ascuns aici dintr-un motiv anume
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
Câți bani a primit Iustin HVNDS, de la Antena 1, pentru cele doar 3 zile la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât timp ar dura să zbori în jurul lumii?
ECONOMIE Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
15:19
Cât a scos Mara Bănică din buzunar pentru impozitele pe casă și mașină. Suma nu e deloc de neglijat
ECONOMIE „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
15:16
„România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze
ULTIMA ORĂ Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
15:02
Luvrul și-a târât necazurile și în 2026: muzeul și-a închis, din nou, porțile din cauza grevei personalului
HOROSCOP Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
15:00
Horoscop 13 ianuarie 2026. Fecioarele au parte de oportunități profesionale
CONTROVERSĂ Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
14:58
Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan
FLASH NEWS Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe
14:45
Amenzi de 32 de milioane de euro pentru monopol pe piața forței de muncă. Lista firmelor sancționate de Consiliul Concurenței include două nume uriașe

Cele mai noi

Trimite acest link pe