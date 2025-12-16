Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Eu aș vrea să știu tot”

Adelina Chivu, partenera de viață a lui Cristi Chivu, a explicat ce relație are cu cele două fiice ale lor – Natalia și Anastasia.



Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice”

”Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a explicat Adelina Chivu.

”Eu sunt aici să le învăț chestii, nu să le pun piedici. Nu am considerat niciodată copilul ca fiind o proprietate a mea. Vreau să devină cine sunt ele, nu cine aș vrea eu să fie sau societatea. Familia mea, la început, când erau foarte mici, spunea că am o abordare nefirească, eu fiind mai mult prietena lor, vorbeam cu ele de la egal la egal. Acum însă, când toți văd rezultatele, îmi dau dreptate și să știi că sunt admirată în cercul nostru pentru felul în care le-am crescut”, a adăugat vedeta.

Întrebată cu cine seamănă mai mult cele două fete ale ei și ale lui Cristi Chivu, Adelina a răspuns:

”Anastasia seamănă perfect cu mine când aveam vârsta ei, și nu doar fizic, este clona mea din toate punctele de vedere. Natalia seamănă cu Cristi la felul de-a fi, dar fizic eu vreau să cred că are și de la mine câte ceva. Oricum, nu contează, sunt minunile noastre amândouă, oricum ar fi”.