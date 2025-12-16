Prima pagină » Actualitate » Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Eu aș vrea să știu tot”

Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Eu aș vrea să știu tot”

16 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Eu aș vrea să știu tot”
Galerie Foto 20
Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale

Adelina Chivu, partenera de viață a lui Cristi Chivu, a explicat ce relație are cu cele două fiice ale lor – Natalia și Anastasia.

Cristi Chivu este unul dintre cei mai titrați fotbaliști și fost căpitan al Naționalei. În ceea ce privește viața sentimentală, Cristi Chivu formează o familie împlinită alături de soția sa, Adelina Chivu, și de cele două fetițe ale lor. Natalia, prima născută, a venit pe lume la 12 februarie 2009. Anastasia le-a întregit familia pe data de 4 noiembrie 2010.

Adelina Chivu a dezvăluit ce relație are cu cele două fiice adolescente ale sale. Vedeta a afirmat că se înțelege perfect cu ele.

Ce relație are Adelina Chivu cu fiicele sale. ”Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice”

”Eu mă înțeleg foarte bine cu ele, sunt prietenă și confidentă chiar și cu prietenele lor. Știu cam tot ce se întâmplă, ce băieți le plac, vorbim orice. Acum na, e normal să mai aibă și ele secretele lor, dar avem o relație foarte apropiată. Eu aș vrea să știu tot, dar nu e cazul. Să zicem că avem un echilibru foarte bun, cam maxim ce se poate obține la vârsta lor din relația cu părinții. Singura chestie care mă enervează e că nu mă mai lasă să le pup cât aș vrea eu, nu prea mai stau la ținut în brațe… Chestii de adolescente”, a explicat Adelina Chivu.

”Eu sunt aici să le învăț chestii, nu să le pun piedici. Nu am considerat niciodată copilul ca fiind o proprietate a mea. Vreau să devină cine sunt ele, nu cine aș vrea eu să fie sau societatea. Familia mea, la început, când erau foarte mici, spunea că am o abordare nefirească, eu fiind mai mult prietena lor, vorbeam cu ele de la egal la egal. Acum însă, când toți văd rezultatele, îmi dau dreptate și să știi că sunt admirată în cercul nostru pentru felul în care le-am crescut”, a adăugat vedeta.

Întrebată cu cine seamănă mai mult cele două fete ale ei și ale lui Cristi Chivu, Adelina a răspuns:

”Anastasia seamănă perfect cu mine când aveam vârsta ei, și nu doar fizic, este clona mea din toate punctele de vedere. Natalia seamănă cu Cristi la felul de-a fi, dar fizic eu vreau să cred că are și de la mine câte ceva. Oricum, nu contează, sunt minunile noastre amândouă, oricum ar fi”.

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Cancan.ro
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Cum poate exploata Ucraina vulnerabilitățile sistemului de apărare al Rusiei. Mutarea ce poate da o lovitură devastatoare capacităților Moscovei
Mediafax
Competiții record pe piața muncii în 2025: 160 de candidați pe un job
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Încearcă să pună mâna pe averea Rodicăi Stănoiu cu orice preț
Ce se întâmplă doctore
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
O descoperire legată de intestin ar putea schimba modul în care tratăm obezitatea și diabetul
SCANDAL O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
11:58
O ședință a Congresului din Mexico City s-a încheiat cu bătaie. Deputatele s-au îmbrâncit și s-au tras de păr. Care a fost cauza conflictului
FLASH NEWS Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
11:33
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul Estic: „Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace”
VIDEO Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
11:31
Ion Cristoiu: Votul de la Senat a adâncit prăpastia din Coaliția de guvernare. Pe când ruperea?
LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
11:03
🚨 Pace în Ucraina. Negocierile privind teritoriul sunt „complicate”. Garanțiile de securitate nu vor fi pe masă pentru totdeauna, avertizează americanii
ACUM Călin Georgescu a ajuns la Poliția din Buftea: „România e în Europa nu ca să se teamă, ci ca să fie respectată”
10:57
Călin Georgescu a ajuns la Poliția din Buftea: „România e în Europa nu ca să se teamă, ci ca să fie respectată”

Cele mai noi