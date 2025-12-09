Prima pagină » Actualitate » Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie”

Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie”

09 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie”
Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui

Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce relație are cu Diana, fiica lui și a Irinei Fodor. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie” , a afirmat artistul.

Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Răzvan Fodor a vorbit despre relația cu fiica sa, Diana. Artistul a mărturisit, pentru spynews.ro, că are o legătură specială cu adolescenta de 14 ani, care îi povestește absolut orice.

Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui. ”Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale”

”Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale”, a declarat Răzvan Fodor.

”Eu sunt the good cop (n.r. ”polițistul bun”), nevastă-mea e the bad cop (n.r. ”polițistul rău”), dar asta se întâmplă cam în orice familie, e normal să fim așa împărțiți”, a mai spus artistul.

Vara viitoare, Diana la susține examenul la Evaluarea Națională. Răzvan Fodor a spus, la Știrile Antena Stars, ce carieră și-ar dori fiica lui să urmeze: ”Ea trage spre medicină”.

