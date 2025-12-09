Ce relație are Răzvan Fodor cu fiica lui. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie”

Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce relație are cu Diana, fiica lui și a Irinei Fodor. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie” , a afirmat artistul.
Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.
Răzvan Fodor a vorbit despre relația cu fiica sa, Diana. Artistul a mărturisit, pentru spynews.ro, că are o legătură specială cu adolescenta de 14 ani, care îi povestește absolut orice.
”Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale”, a declarat Răzvan Fodor.
”Eu sunt the good cop (n.r. ”polițistul bun”), nevastă-mea e the bad cop (n.r. ”polițistul rău”), dar asta se întâmplă cam în orice familie, e normal să fim așa împărțiți”, a mai spus artistul.
Vara viitoare, Diana la susține examenul la Evaluarea Națională. Răzvan Fodor a spus, la Știrile Antena Stars, ce carieră și-ar dori fiica lui să urmeze: ”Ea trage spre medicină”.