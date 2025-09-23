Controlorul de trafic de la Aeroportul din Cluj, care a adormit pe tură, așa cum Gândul a dezvăluit sâmbătă, riscă să-și piardă licența, au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, surse din aviația românească. Cercetarea acestui grav incident este în desfășurare în prezent, fiind pe final. De asemenea, angajatul Romatsa riscă și dosar penal.

Angajatul Romatsa care a adormit în turnul de control în timp ce pe aeroportul din Cluj-Napoca urma să aterizeze o aeronavă Wizz Air cu sute de oameni la bord riscă dosar penal pentru neglijență în serviciu.

De asemenea, controlorul de trafic își poate pierde și licența.

În prezent, incidentul este cercetat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care trebuie să emită un raport clar cu ce s-a întâmplat la Cluj.

Potrivit surselor Gândul, cazul ar fi unic în țara noastră.

„Este pentru prima dată când ni s-a raportat un astfel de caz, ca un controlor de trafic să adoarmă pe tură”, au precizat pentru Gândul surse din cadrul AIAS (Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile).

Răspunsul revoltător al celor de la Romatsa

Într-un răspuns la solicitarea Gândul, cu privire la eroarea gravă de Turnul de Control din Cluj, reprezentanții Romatsa – compania care dirijează traficul aerian din România – nu neagă incidentul și spun că angajatul lor era obosit și nu avea experiență.

„Pe parcursul unei apropieri la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, echipajul unei aeronave a decis întreruperea procedurii de aterizare, revenind ulterior pentru o a doua apropiere și aterizând în deplină siguranță după 11 minute”, se arată în răspunsul celor de la Romatsa, fără însă să se specifice din ce cauză echipajul a decis întreruperea procedurii de aterizare.

Mai departe, cei de la Romtasa nu neagă faptul că angajatul aflat pe tură a adormit și spun că era obosit și fără experiență

„Analiza internă a identificat factori precum experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată și, ca urmare, au fost implementate măsuri suplimentare, inclusiv reinstruirea personalului și monitorizarea atentă a programului de lucru. ROMATSA monitorizează permanent, prin mecanismele de siguranță existente, toate evenimentele și aplică măsurile necesare de mitigare, menținând cele mai înalte standarde de siguranță în gestionarea traficului aerian”, se mai arată în răspunsul evaziv al celor de la Romatsa.

La limita tragediei. Un controlor de trafic de la Aeroportul din Cluj a adormit pe tură

În urmă cu o lună și jumătate, la Aeroportul din Cluj-Napoca, un controlor de trafic a adormit în timp ce se afla pe tură și a pus în pericol viața a sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air, care se pregătea de aterizare. Surse din aviația românească au precizat, în exclusivitate pentru Gândul, că angajatul Romatsa – compania care dirijează și controlează traficul aerian din România – a recunoscut că a adormit. Din cauza faptului că nu a putut să comunice cu turnul de control, avionul plin de pasageri a fost nevoit să intre în „holding” (în zona de așteptare), unde a rămas timp de 20 de minute.

