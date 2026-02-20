Prima pagină » Actualitate » Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede

20 feb. 2026, 13:37, Actualitate
Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare? O astfel de situație are loc (aproape) la ordinea zilei, iar în anumite cazuri poate apărea și dauna totală. Micile zgârieturi, o bară îndoită sau spartă, un far deplasat sau o mică înfundătură pe caroserie nu doar că sunt inestetice și nedorite, ci pot să atragă suspiciuni, poliția având dreptul să te oprească în trafic. Așa cum arată legea, orice accident trebuie raportat, iar nedeclararea lui se sancționează. Mai jos, în articol, găsești sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede.

Lovirea unei mașini în parcare pare să devină un „sport urban” tot mai des întâlnit printre cetățeni, mai ales în zonele foarte aglomerate. Dacă ți-ai găsit autoturismul lovit într-un astfel de spațiu, trebuie să știi că există o procedură care poate fi urmată, pentru a putea să își recupereze paguba cât mai repede.

Incidentul trebuie să fie declarat în 24 de ore

În primul rând, trebuie să știi faptul că incidentul trebuie să fie declarat în maximum 24 de ore de la producerea lui. Nu trebuie să muți mașina, iar zona ar trebui securizată, dacă perimetrul permite, în funcție de gravitatea situației. În principiu, autoturismul nu ar trebui mutat, până la sosirea poliției sau până când are loc documentarea completă.

De altfel, sunt necesare dovezile, în cele mai multe dintre situații, reprezentate prin fotografii și videoclipuri făcute la fața locului. Ar fi ideal să fie efectuate din mai multe unghiuri, pentru a surprinde pagubele. De asemenea, ar fi ideal să ai dovezi vizuale (foto și video) ale poziției mașinii și locului parcării. În funcție de gravitatea problemei, pot fi solicitate, pe cale legală, imaginie surprinse de camerele de supraveghere, dacă acestea există în zona producerii incidentului.

În principiu, orice dovadă este binevenită. Aici sunt incluși și martorii care se aflau în zonă la momentul producerii incidentului în parcare.

Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare

Completare constatare amiabilă: ce date trebuie să conțină?

Acum, există două opțiuni dintre care poți alege. Și anume, fie raportezi incidentul la poliție, fie se întocmește așa-numita „amiabilă” cu celălalt șofer. Constatarea amiabilă trebuie să fie completată corect și complet, desenul trebuie să reflecte realitatea, iar detaliile să fie menționate în câmpul liber găsit în document. De reținut faptul că această constatare amiablă poate fi utilizată în condițiile în care nu există persoane rănite.

Mai sunt câteva detalii peste care nu trebuie să treci cu vederea:

  • Constatarea amiabilă poate fi făcută doar dacă au fost implicate doar 2 autovehicule, înmatriculate în România. De asemenea, mașinile trebuie să aibă poliță RCA valabilă.
  • Nu există altfel de suspiciuni (consum de alcool / droguri / fugă de la locul accidentului).
  • Nu uita că trebuie să existe acordul ambelor persoane, pentru a face „amiabila”.
  • Documentul se întocmește doar în cazul accidentelor ușoare.

Date care se notează în constatarea amiabilă

Iată datele care apar pe un astfel de formular, potrivit ASF România.

  1. Informații legate de ambii șoferi
    Nume
    Adrese
    CNP
    Număr permis
    Numerele de telefon
  2. Informațiile autovehiculelor implicate
    Marca mașină
    Model mașină
    Serie șasiu
    Număr de înmatriculare
  3. Datele polițelor RCA (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto)
  4. Desenul aferent accidentului (jos, în chenar)
  5. Circumstanțele accidentului
  6. Datele martorilor (dacă au existat)
  7. Ambii șoferi trebuie să semneze constatarea amiabilă

Asiguratorul trebuie să fie informat rapid despre accident (max. 24 de ore de la producerea lui). Acest aspect poate fi îndeplinit fie direct la sediul asiguratorului, fie online. Constatarea se completează, trebuie să ai poze ale cărților de identitate și ale permiselor de conducere ale ambilor șoferi. De asemenea, din dosarul de daună nu trebuie să lipsească certificatele de înmatriculare ale mașinilor, imagini foto/video relevante.

