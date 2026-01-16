Prima pagină » Actualitate » Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem

Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem

16 ian. 2026, 22:48, Actualitate
Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem
FOTO - Caracter ilustrativ: Poliția Română

Dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră, trebuie să ai la tine în mod obligatoriu permisul de conducere valabil și certificatul de înmatriculare al vehiculului. În multe situații, agentul îți poate solicita și cartea de identitate pentru o verificare mai rapidă.

De asemenea, trebuie să poți dovedi existența unei asigurări RCA valabile, fără de care nu poți circula, iar sancțiunile sunt drastice, chiar dacă polițistul poate verifica în baza de date existența acesteia.

Greșeala frecventă este să ai polița RCA expirată sau să fi introdus date greșite la emitere. Mulți șoferi păstrează în mașină un document vechi, iar polița nouă e doar pe email. Pentru liniștea ta, ține polița în format ușor accesibil, fie printată, fie ca PDF offline, nu ca link, scrie ziarulunirea.ro.

Mai mult, dacă ai mașina pe firmă sau nu ești proprietar, este util să ai o împuternicire sau un document care arată dreptul de folosință, mai ales dacă apar neclarități.

Ce poți să faci, dacă ai uitat un document acasă

Cel mai util ar fi să ai un set de acte într-o mapă subțire în torpedou, cum ar fi talon, RCA și alte documente relevante. Permisul și buletinul rămân mereu la tine.

Dacă folosești documente digitale, descarcă-le offline, pentru că în multe zone nu ai semnal sau poți să rămâi fără baterie.

Dacă ai uitat polița RCA acasă, dar știi că este valabilă, nu te stresa pentru că polițistul poate verifica în sistem, în multe cazuri, deși ar fi indicat să nu te bazezi mereu pe acest aspect.

shutterstock

FOTO – Caracter ilustrativ Sursa: Shutterstock

Dacă ai uitat talonul, situația poate fi mai complicată, pentru că certificatul de înmatriculare este documentul mașinii.

În concluzie, potrivit sursei citate, anul acesta totul se reduce la un lucru: să poți demonstra rapid că ai dreptul să conduci și că mașina circula în mod legal pe orice categorie de drum.

Autorul mai recomandă:

Unde a putut ascunde RADARUL un polițist din Iași. Amenzi usturătoare pentru viteză

Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025

Gesturile din trafic în urma cărora șoferii primesc amendă penală și pedeapsă cu închisoarea. Ce arată legea

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”
20:20
Bărbatul jefuit de un seif cu aur și bani îi amenință pe hoți și oferă un milion de euro pentru prinderea lor: ”V-ați jucat cu focul”
SCANDAL Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
19:40
Scandalul dintre Guda și Năsui continuă dur: „Populism grotesc și dezinformare odioasă”
DECIZIE Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
19:39
Omul de afaceri Nelu Iordache, eliberat din închisoare, după ce i-a fost redusă pedeapsa la jumătate
CONTROVERSĂ Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
19:05
Cameramanul lui Boc ridică un bloc în Cluj, în buricul târgului. Constructorul mai are nevoie de un singur aviz și poate începe
SCANDALOS Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
18:26
Emil Boc se ține de acțiuni de PR pe Facebook, dar în realitate parcarea primăriei este sub apă. Mașinile abia dacă se mai pot deplasa, dar edilul dă la zăpadă pentru like-uri
FLASH NEWS Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
18:03
Teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu va fi analizată de Comisia de Etică a Universității din Craiova, instituția unde a obținut titlul
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
Atac cibernetic masiv la Agenția Spațială Europeană! Ce au transmis oficialii ESA?
EXTERNE Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin
21:15
Noi informații despre starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov. Ar fi din nou în stare critică, într-un context delicat pentru Kremlin
DEZVĂLUIRI Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
20:16
Un fost președinte iranian acuză că SUA și Israel au avut un rol în declanșarea protestelor din Iran/ Trump, încântat de anularea a 800 de execuții
NEWS ALERT „Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
20:14
„Eroul” Recorder, Laurențiu Beșu, descoperit că nu îndeplinea condițiile legale ca să fie magistrat, susține că a fost verificat
SANCȚIUNI Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
20:03
Trump se proclamă „regele tarifelor vamale” și amenință țările care îi stau în cale pentru a opri anexarea americană a Groenlandei
SPORT Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
19:48
Federația Română de Automobilism, ascensiune spectaculoasă în topul media din 2025
CONTROVERSĂ Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie
19:12
Emmanuel Macron a purtat ochelari după ce la ultimul discurs a avut ochiul drept însângerat. Oftalmolog: A suferit o hemoragie

Cele mai noi

Trimite acest link pe