Ce acte trebuie să ai la tine în mod obligatoriu în 2026, dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră. Unele documente pot fi verificate în sistem

Dacă ești oprit în trafic de Poliția Rutieră, trebuie să ai la tine în mod obligatoriu permisul de conducere valabil și certificatul de înmatriculare al vehiculului. În multe situații, agentul îți poate solicita și cartea de identitate pentru o verificare mai rapidă.

De asemenea, trebuie să poți dovedi existența unei asigurări RCA valabile, fără de care nu poți circula, iar sancțiunile sunt drastice, chiar dacă polițistul poate verifica în baza de date existența acesteia.

Greșeala frecventă este să ai polița RCA expirată sau să fi introdus date greșite la emitere. Mulți șoferi păstrează în mașină un document vechi, iar polița nouă e doar pe email. Pentru liniștea ta, ține polița în format ușor accesibil, fie printată, fie ca PDF offline, nu ca link, scrie ziarulunirea.ro.

Mai mult, dacă ai mașina pe firmă sau nu ești proprietar, este util să ai o împuternicire sau un document care arată dreptul de folosință, mai ales dacă apar neclarități.

Ce poți să faci, dacă ai uitat un document acasă

Cel mai util ar fi să ai un set de acte într-o mapă subțire în torpedou, cum ar fi talon, RCA și alte documente relevante. Permisul și buletinul rămân mereu la tine.

Dacă folosești documente digitale, descarcă-le offline, pentru că în multe zone nu ai semnal sau poți să rămâi fără baterie.

Dacă ai uitat polița RCA acasă, dar știi că este valabilă, nu te stresa pentru că polițistul poate verifica în sistem, în multe cazuri, deși ar fi indicat să nu te bazezi mereu pe acest aspect.

Dacă ai uitat talonul, situația poate fi mai complicată, pentru că certificatul de înmatriculare este documentul mașinii.

În concluzie, potrivit sursei citate, anul acesta totul se reduce la un lucru: să poți demonstra rapid că ai dreptul să conduci și că mașina circula în mod legal pe orice categorie de drum.

Autorul mai recomandă:

Unde a putut ascunde RADARUL un polițist din Iași. Amenzi usturătoare pentru viteză

Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025

Gesturile din trafic în urma cărora șoferii primesc amendă penală și pedeapsă cu închisoarea. Ce arată legea