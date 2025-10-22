Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în OLANDA și pe care polițiștii l-au căutat cu roboți, câini, bărci și scafandri

Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în OLANDA și pe care polițiștii l-au căutat cu roboți, câini, bărci și scafandri

22 oct. 2025
Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în OLANDA și pe care polițiștii l-au căutat cu roboți, câini, bărci și scafandri
Ce s-a întâmplat cu românul dispărut în Olanda / Sursa FOTO: SAR Olanda

Un român în vârstă de 51 de ani, pe care autoritățile îl numesc „Mihai”, a fost declarat dispărut în luna iulie. Rezident în orașul Groningen, bărbatul nu a mai răspund apelurilor, iar rudele au alertat autoritățile batave.

În pofida unor ample operațiuni de căutare a sa, el nu a fost găsit timp de trei luni.

Biletul misterios: „Merg la gară”

Marți, însă, scrie dvhn.nl, Serviciul de Căutare și Salvare (SAR) din Olanda a primit următorul mesaj neașteptat: „Mihai este în viață și sănătos, s-a întors în Groningen”.

Ultima dată, românul fusese văzut într-o zi de marți, 22 iulie, pe Boumaboulevard, din Groningen. Atunci, el avea dificultăți de mers și se prezenta într-o stare de sănătate destul de precară.

Fără o reședință permanentă, se știa că doarme lângă canalul Oude Winschoterdiep. Tot acolo i-au și găsit polițiștii lucrurile, plus un bilet pe care scria: „Merg la gară”.

Oamenii legii s-au mirat când au dat și peste cadrul metalic de care se sprijinea pentru a se deplasa, ținând cont de starea lui de sănătate.

„Deși a scris un bilet, este neobișnuit că și-a lăsat lucrurile în urmă. O persoană fără adăpost le prețuiește, știm din experiență”, afirma, la început de august, Houwina Postma, de la SAR.

Deși au folosit câini, sonare, roboți și chiar o echipă de scafandri, olandezii n-au dat de urmele lui Mihai, așa că, după trei luni de căutari, au oprit ancheta. Însă, la 3 luni de la disperație, românul a apărut viu și nevătămat. Un mesaj ajuns la SAR semnala că Mihai este bine.

„Cineva l-a întâlnit în Groningen și a vorbit cu el. A trebuit să se întoarcă în România din cauza unor probleme de sănătate și acum este teafăr, în Groningen, plimbându-se cu un zâmbet larg pe față. Chiar dacă ai renunțat deja, viața te poate surprinde uneori. Acestea sunt momentele pe care le prețuim”, spun polițiștii.

