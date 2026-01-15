Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat, de fapt, cu emisiunea „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea: ”Producătorii sunt de vină”

15 ian. 2026, 16:16, Actualitate
După aproape 20 de ani de difuzare, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, iar decizia a stârnit numeroase reacții în lumea mondenă. Raluca Podea, una dintre vedetele prezente constant în platoul show-ului, a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre plecarea lui Cătălin Măruță și despre motivele care, în opinia sa, au dus la acest final. Vedeta susține că responsabilitatea nu îi aparține prezentatorului, ci echipei din spatele camerelor.

„Producătorii sunt de vină”

Raluca Podea a declarat că formatul emisiunii nu a mai fost adaptat la cerințele actuale ale publicului, iar lipsa de inovație a dus treptat la pierderea interesului telespectatorilor. Deși Cătălin Măruță a fost adesea criticat de-a lungul timpului, vedeta spune că acesta și-a făcut meseria corect și că problemele reale au venit din zona producției.

Îmi pare tare rău pentru că emisiunea dacă ar fi ținut un anumit ritm și ar fi schimbat și anumite lucruri prin emisiune, cu siguranță acea emisiune ar fi mers. El își făcea treaba foarte bine, doar că conducerea sau cei care se ocupă de emisiune nu au venit cu nimic nou. Și atunci când tu nu vii cu nimic nou într-o emisiune, deja începi să plictisești publicul și să nu se mai uite.

De exemplu, invitații. Contează mult ce invitați ai. Este foarte important să aduci oameni care au ce spune, oameni care fac audiență. Dacă tu ți-aduci aminte asta s-a întâmplat și cu revista Playboy. Când au fost topurile acelea de femei, a mers perfect. După aceea, când au început să schimbe aparițiile, s-a dus de râpă, la fel și cu emisiunea lui Cătălin Măruță”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Lipsa de adaptare și subiectele repetitive, motivele principale din spatele plecării?

În continuare, Raluca Podea a subliniat că declinul emisiunii a fost accelerat și de subiectele abordate, dar și de lipsa unei strategii clare de menținere a interesului publicului. Potrivit acesteia, producătorii nu au mai urmărit tendințele pieței și nu au mai investit suficient în conținut.

Doi la mână, este vorba și de subiectele pe care le abordezi. Sunt mai multe la mijloc. Producătorii sunt de vină aici. Trebuie întotdeauna să implementezi lucruri noiși să vezi ce este și pe piață, ce se cere pe piață.A fost o perioadă bună pentru ei, aveau diverse jocuri, invitați foarte buni, dar nu au mai menținut nivelul atât de sus. Nu au știut să rămână pe linie, ori nu au mai fost atât de mult implicați, ori au avut și alte proiecte în paralel și încet, încet se stinge focul acela”, a mai declarat Raluca Podea.

