Ce să nu folosești niciodată în casă pentru a omorî insecte. Dr. Radu Țincu avertizează: „Am avut pacienți care au murit după expunere”

Medicul toxicolog, Radu Țincu, a avertizat, la Sfat de sănătate, de la Antena 3, că folosirea necorespunzătoare a spray-urilor pentru îndepărtarea insectelor poate să ducă la grave iritații ale pielii și chiar intoxicații. Astfel, specialiștii recomandă prudență, mai ales în cazul copiilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii.

„Avem produse destinate pentru acest scop, însă trebuie să le folosim în mod adecvat și rațional. Pentru cei mici, trebuie verificat dacă produsul poate fi aplicat pe pielea lor, având în vedere că aceasta este mult mai sensibilă. Pielea reprezintă cel mai mare organ, iar substanțele chimice se pot absorbi și ajunge în circulație”, a explicat medicul.

Medicul atrage atenția că folosirea excesivă, fără respectarea perioadelor de aplicare precizate pe prospect, poate să provoace probleme serioase:

„Pot apărea iritații la nivelul pielii, parestezii – furnicături ce indică neurotoxicitate periferică – și chiar intoxicații, dacă pielea absoarbe o cantitate mare de substanță”.

De asemenea, riscul este cu atât mai mare în cazul persoanelor cu alergii respiratorii sau astm:

„Aerosolii ajung rapid la nivelul arborelui traheo-bronșic și pot declanșa bronhospasm. De aceea nu trebuie folosite în spații mici, închise”.

Medicul mai subliniază și pericolul aplicării substanțelor pe obiecte de mobilier:

„Dacă stropim salteaua sau canapeaua, substanța rămâne impregnată și poate determina toxicitate cronică prin expunere repetată”.

O alternativă ar fi produsele naturale pe bază de uleiuri volatile, dar și acestea pot să provoace iritații sau reacții alergice la persoanele sensibile.

„Un lucru extrem de periculos, care se întâmplă frecvent, este folosirea insecticidelor de uz veterinar la oameni, mai ales la copii. Pielea umană este mult mai subțire decât cea a animalelor, ceea ce permite o absorbție rapidă. Am avut pacienți care au murit după expunerea la astfel de substanțe”, a avertizat Țincu.

Totodată, pentru o înțepătură de țânțar, specialistul recomandă aplicarea unei comprese reci și a unui unguent antihistaminic. Iar cei cu un teren alergic preexistent ar trebui să administreze și un antihistaminic oral, dacă reacția este mai severă.

