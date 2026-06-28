Iată ce salarii au angajații de la Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema și Hollywood Multiplex, în România. Unde se câștigă mai bine în 2026

Te-ai întrebat vreodată ce salarii au angajații de la Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema și Hollywood Multiplex, în România. Ei bine, Gândul a făcut toate calculele. În 2026, pentru pentru un program full-time (8 ore), considerând o medie de 21 de zile lucrate pe lună, din care 2 weekenduri pline (4 zile de weekend) și, în medie 4-5 ture de închidere (cu ore de noapte după ora 22:00).

Să luăm mai întâi exemplul Cinema City. Salariul de bază fix este de 2.600 lei. La acesta se mai adaugă tichete de masă în valoare de 800 de lei, pe cardul de bonuri. Cu spor de weekend se mai adaugă 180 de lei. Sporul de noapte este în valoare de 270 de lei, bonus mediu vânzari bar / target: 350 lei. În total, se ajunge la un salariu de 4.200 lei/lună.

Pentru Cineplexx, avem așa:

– salariu de bază fix: 2.650 lei

– tichete de masă: 780 lei (pe cardul de bonuri)

– spor de weekend (4 zile lucrate): 190 lei

– spor de noapte (ture de închidere): 250 lei

– bonus mediu vînzari bar / target: 300 lei

Se ajunge la un total de 4.170 lei/luna

La Happy Cinema, salariul de bază fix este de 2.600 lei. Tichetele de masă sunt în valoare de: 750 lei (pe cardul de bonuri). Se mai adaugă și spor de weekend (4 zile lucrate): 160 lei. Sporul de noapte (ture de închidere): 200 lei.

Bonus mediu vanzari bar / target: 250 lei. Astfel, se ajunge la un total de 3.960 lei/lună.

Pentru Hollywood Multiplex este așa: salariu de bază fix, în valoare de 2.600 lei net. Tichete de masă, în valoare de 750 lei (pe cardul de bonuri). Se mai adaugă și spor de weekend (4 zile lucrate): 170 lei. Sporul de noapte (ture de închidere) este de 220 de lei. Pentru bonus mediu vânzari bar / target, avem 250 lei net. În total, salariul va fi de 3.990 lei/lună.