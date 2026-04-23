Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag. Care brand de electronice și electrocasnice plătește mai bine, în 2026.

Ce salarii au consultanții de vânzări din Altex, Media Galaxy, Flanco și evoMag

În sectorul de retail electronice și electrocasnice, venitul este alcătuit dintr-o bază fixă (care a crescut odată cu salariul minim pe economie) și o componentă variabilă bazată pe comisioane, asigurări și servicii.

Altex

Altex „pariază” pe un volum imens și pe diversitatea gamei. Angajații primesc bonusuri pentru fiecare produs extra vândut (extragaranții, servicii de instalare).

Salariul de bază net la Altex este de 3.100 lei, se oferă tichete de masă: 800 lei (40 lei/zi lucrată), dar și comision mediu vânzări: 600-1.200 lei (în funcție de targetul atins), plus bonusuri servicii (asigurări/rate): 300-500 lei. Alte beneficii sunt sporul de weekend (125 lei/duminica), vouchere de sărbători (300 lei). În total, un angajat Altex poate câștiga 4.800-5.700 lei.

Media Galaxy

Face parte din același grup cu Altex, deci grila este asemănătoare, dar magazinele sunt de tip showroom mare, unde consultanța este mai intensă. Salariul de bază net este de 3.200 lei, plus tichete de masă de 800 lei, comision de vânzări & target: 700-1.400 lei. Se oferă bonus performanță de până la 500 lei (pentru atingerea KPI-urilor de magazin).

Alte beneficii la Media Galaxy sunt asigurarea medicală, decont transport, totalul ajungând la 5.000-6.000 lei.

Flanco

Flanco pune mare accent pe consiliere și pe vânzarea de accesorii și servicii conexe. Aici, marjele sunt mari, iar comisionale pentru angajați pe măsura implicării.

Salariul de bază net începe de la 2.900 lei, se oferă tichete de masă de 700 lei, comision de vânzări (accelerat pe accesorii): 1.000-1.800 lei.

De asemenea, angajații primesc prime trimestriale de 400 lei, echivalent lunar.

Alte beneficii la Flanco sunt trainingurile de specializare plătite, reduceri pentru angajați etc.

Astfel, salariul la Flanco ajunge la 4.800-5.600 lei.

evoMAG (showroom)

Brand preferat de pasionați de IT, evoMAG oferă salariu de bază net de 3.500 lei. Angajații primesc și tichete de masă de 700 lei, iar bonusurile de showroom/operațiuni este de 400-700 lei. Există și un bonus de loialitate (după un an) de 200 lei. Abonamentul medical privat, posibilitatea de a avansa rapid spre zonele de suport tehnic/B2B reprezintă alte beneficii oferite de evoMAG. Total salariu: 4.800-5.300 lei.

Cine plătește, de fapt, mai bine

Media Galaxy și Altex plătesc cel mai bine. În timp ce Media Galaxy asigură cea mai bună bază fixă, Altex oferă cel mai bun potențial de comision.

Gigantul Altex a fost înființat în 1992, în timp ce „sora” Media Galaxy a apărut în 2004. Și evoMAG are o istorie îndelungată: compania a fost înființată în 2005.

