Prima pagină » Știri externe » Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare

Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare

Ruxandra Radulescu
Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare
Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Navă de croazieră MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, a ajuns în Tenerife, pentru evacuarea și testarea pasagerilor, transmite Mediafax. Mai multe persoane de la bord s-au îmbolnăvit, iar trei au murit, la bordul navei din cauza virusului.

Nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus a ajuns duminică dimineață în apropierea portului Granadilla din Tenerife, potrivit Reuters.

Vasul urmează să ancoreze pentru evacuarea pasagerilor și a unei părți a echipajului.

Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare

Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns în Tenerife. Ce se întâmplă cu pasagerii după debarcare

Pasagerii se vor întoarce spre țările de origine, doar după testare

Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, care nu prezintă simptome de infectare, vor fi testați pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

După debarcare, pasagerii vor fi transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde vor pleca spre țările lor de origine.

Pasagerii de la bordul MV Hondius, considerați contacte cu risc ridicat

Agenția europeană de sănătate publică a transmis sâmbătă seara, în cadrul consultanței științifice rapide, că toți pasagerii aflați la bordul navei MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție.

Potrivit autorităților spaniole, evacuarea este programată să înceapă între orele 7:30 și 8:30 dimineața (06:30-07:00 GMT). Oficialii guvernamentali au precizat sâmbătă că cetățenii spanioli vor debarca primii, iar persoanele de alte naționalități vor coborî ulterior, în grupuri organizate.

Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, care își va continua drumul către Țările de Jos, unde urmează să fie dezinfectată.

MV Hondius a plecat miercuri spre Spania

Nava a plecat miercuri spre Spania de pe coastele Capului Verde, după ce Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană au cerut autorităților locale să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma depistării focarului de hantavirus.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seara în Tenerife, în Insulele Canare, alături de miniștrii spanioli ai internelor și sănătății, dar și de ministrul politicii teritoriale, pentru a coordona sosirea navei.

Trei persoane au murit la bordul navei din cauza hantavirusului

OMS a anunțat vineri că opt persoane s-au îmbolnăvit, dintre care trei au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Potrivit organizației, șase dintre persoanele afectate au fost confirmate cu virusul, iar alte două sunt considerate cazuri suspecte.

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin intermediul rozătoarelor, însă în situații rare poate fi transmis și de la om la om.

OMS a precizat că riscul pentru populația globală rămâne unul destul de scăzut, însă pentru pasagerii și echipajul navei nivelul de risc este considerat moderat.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

OMS: pasagerii de pe nava de croazieră MV Hondius afectată de hantavirus sunt considerați „contacte cu risc ridicat” și vor fi monitorizați 42 de zile

OMS a confirmat 6 cazuri de hantavirus la bordul vasului de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic

OMS încearcă să calmeze temerile după „isteria hantavirus”

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
CONTROVERSĂ O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
15:55
O dronă ucraineană cu explozibil a fost descoperită în derivă lângă Lefkada. Care era misiunea acesteia
CONTROVERSĂ Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția
15:49
Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția
FLASH NEWS Războiul a trimis mullahii în mediul online. Parlamentul iranian se reunește acum prin videoconferință, pentru prima dată de la începutul războiului
15:03
Războiul a trimis mullahii în mediul online. Parlamentul iranian se reunește acum prin videoconferință, pentru prima dată de la începutul războiului
FLASH NEWS Spectacol total în Piața Kossuth din Budapesta: Un viitor ministru din Guvernul lui Magyar a încântat din nou mulțimea cu mișcările sale de dans
14:48
Spectacol total în Piața Kossuth din Budapesta: Un viitor ministru din Guvernul lui Magyar a încântat din nou mulțimea cu mișcările sale de dans
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Ce aduce pentru buzunarul cetățeanului de rând aderarea României la OCDE. „Sunt multe nuanțe cu mai multe culori”
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești

Cele mai noi

Trimite acest link pe