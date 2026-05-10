Peter Magyar, declarații incendiare încă din prima zi ca premier al Ungariei: „Este timpul să pleci cu demnitate”. Cui i-a cerut să demisioneze

Învestit oficial în funcție sâmbătă, 9 mai, noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a făcut declarații incendiare încă din prima zi. El a avut un mesaj ferm de transmis unui rival politic: „Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil”.

Vizat a fost președintele țării, Tamas Sulyok, căruia Magyar i-a cerut să demisioneze în cel mai scurt timp posibil.

„Ați închis ochii și ați mințit”

Începând de sâmbătă, Peter Magyar este primul-ministru al Ungariei. El a câștigat detașat alegerile parlamentare, detronându-l pe Viktor Orban. În primul său discurs după depunerea jurământului, Magyar i-a cerut președintelui țării, Tamas Sulyok, să demisioneze. În opinia sa, acesta a eșuat în a demasca eșecurile guvernului anterior.

„Este timpul să pleci cu demnitate, cât încă mai este posibil. După atâta lașitate, după ce ați închis ochii și ați mințit, cum ați putea să întruchipați unitatea acestei frumoase națiuni? Domnule președinte, e timpul să plecați, cu capul sus, cât puteți de mult!”, a spus Magyar în timpul discursului său.

Potrivit Index.hu, el i-a dat lui Sulyok termen până la 31 mai să demisioneze. În opinia noului premier de la Budapesta, șeful statului „în niciun caz” nu ar mai putea reprezenta maghiarii în străinătate.

Imediat după învestirea sa în funcție, Peter Magyar a declarat în fața parlamentarilor că își va exercita mandatul cu responsabilitate și modestie: „Nu voi domni asupra Ungariei, dar îmi voi servi țara. O voi servi atât timp cât serviciile mele vor fi utile și națiunea va avea nevoie. Încrederea pe care am primit-o este o onoare și o obligație morală”.

