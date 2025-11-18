Prima pagină » Actualitate » Ce „salariu” are un hoț de buzunare harnic în Veneția. Veniturile pungașilor sunt comparabile cu cele ale fotbaliștilor din  Serie A

Rene Pârșan
18 nov. 2025, 12:27, Actualitate
O anchetă amplă desfășurată în Veneția a scos la iveală un grup organizat de hoți de buzunare cu câștiguri impresionante: veniturile medii zilnice ale membrilor ajungeau la 2.500 de euro, iar pe parcursul unui an depășeau 700.000 de euro, sume comparabile cu salariile jucătorilor din Serie A și apropiate de profiturile unor infracțiuni majore, potrivit publicației Panorama, preluată de Click.

După doi ani de investigații, douăzeci de femei și trei bărbați, toți fără adăpost și membri ai rețelei, au fost încarcerați pentru prima dată. Anterior, aceștia erau prinși în flagrant, arestați și eliberați rapid, însă noile măsuri au schimbat radical dinamica grupării.

Judecătorul de instrucție Lea Acampora, la cererea procurorului Giorgio Gava, a dispus 23 de măsuri preventive bazate pe ancheta Carabinierilor, derulată între vara anului 2023 și sfârșitul lui 2024, veniturile zilnice ale hoților surprinzând anchetatorii prin valoarea lor excepțională.

„Câștigul mediu zilnic a ajuns la 2.500 de euro și uneori a depășit această valoare. Este o cifră extraordinară: câștigurile lor sunt egale cu ale 90% dintre fotbaliștii din Serie A.”

Control prin teroare

Cu toate acestea, câștigurile din traficul de droguri, prostituție sau traficul de persoane și copii depășesc semnificativ sumele obținute de hoții de buzunare. Ancheta a relevat și un grad extrem de violență împotriva victimelor: femeile însărcinate erau obligate să fure, iar unele dintre ele erau lovite cu pumnii și picioarele în abdomen.

„Un film de groază în adevăratul sens al cuvântului. Aceste fete însărcinate au fost forțate să fure de o adevărată bandă criminală specializată în furturi și infracțiuni comise în locuri aglomerate.”

Cuțitele se foloseau pentru a amenința minorele, astfel încât să le forțeze să aducă câștiguri zilnic.

 „Violenţă, ameninţări, bătăi, umilinţă şi sclavie. Fetele mai mari din clanurile rome și sinti, care trebuiau să fie mamele fetițelor, au devenit cele care le chinuiau.”

Printre infracțiuni se numărau: conspirație pentru furt, violență, amenințări, spălare de bani și falsificare de documente.

„Un grup criminal cu adevărat specializat.”

Ancheta a scos la iveală că liderii grupării foloseau teroarea pentru a menține controlul asupra membrilor. Tribunalul din Veneția a confirmat caracterul violent și criminal al organizației, comparabil cu structurile mafiote.

